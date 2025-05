Moskau kontert den ESC-Ausschluss mit einem eigenen Musikwettbewerb. Der von Putin angeordnete „Intervision Song Contest“ soll im September 11.000 Zuschauer anlocken.

Nach dem Ausschluss vom Eurovision Song Contest (ESC) wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine plant Russland nun ein eigenes internationales Musikevent. Während in Basel gerade erst der ESC über die Bühne ging, treibt Moskau die Vorbereitungen für eine Alternative voran. Der von Kremlchef Wladimir Putin angeordnete Intervision Song Contest (Musikwettbewerb nach Vorbild des ESC) soll am 20. September in der Moskauer Live Arena stattfinden, wie das russische Staatsfernsehen bekannt gab. Die Veranstaltungshalle bietet Platz für bis zu 11.000 Zuschauer.

Das Format knüpft an einen bereits zu Zeiten des Kalten Krieges existierenden Wettbewerb an. Der historische Intervision-Wettbewerb wurde zwischen 1965 und 1977 ausgetragen und galt als östliches Pendant zum Eurovision Song Contest. Bemerkenswert ist, dass damals nicht nur sozialistische Staaten teilnahmen, sondern auch westliche Länder wie Österreich, Belgien, Spanien, Kanada, die Niederlande, Portugal und Finnland. Putin wies die Wiederaufnahme des Projekts an, nachdem Russland vom ESC ausgeschlossen wurde – eine Veranstaltung, die in seinem Land zahlreiche Anhänger hat.

Putins Musikbotschafter

Für Russland wird der ultranationalistische Sänger Jaroslaw Dronow, bekannt unter seinem Künstlernamen Shaman, antreten. Das Staatsfernsehen bestätigte seine Teilnahme, nachdem Medien bereits im März entsprechende Berichte veröffentlicht hatten. „Es ist schwer, der Erste zu sein, aber ich bin auch nicht schüchtern“, erklärte der Künstler, der als glühender Unterstützer Putins gilt und die Invasion in der Ukraine befürwortet.

Internationale Beteiligung

Nach aktuellen Informationen haben mehr als 25 Länder ihre Teilnahme zugesagt. Die Teilnehmerliste umfasst alle BRICS-Staaten sowie Aserbaidschan, Belarus, Kasachstan, Kirgisistan und Kuba. Zuletzt qualifizierte sich das „Trio Nomad“ bei der kirgisischen Vorentscheidung am 23. April für den Wettbewerb. In Russland erfreute sich der ESC aufgrund mehrerer Erfolge großer Beliebtheit – 2008 konnte Dima Bilan den Wettbewerb für sein Land gewinnen.

Beim jüngsten ESC in der Schweizer Stadt Basel am vergangenen Wochenende sicherte sich Österreich mit dem ausgebildeten Opernsänger JJ den ersten Platz. Israel erreichte mit Yuval Raphael den zweiten Rang, während Deutschland mit dem österreichischen Geschwisterduo Abor & Tynna auf Platz 15 landete.

