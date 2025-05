Ein Erdbeben der Stärke 5,24 auf der Richterskala hat heute Myanmar erschüttert, wie das Deutsche Geoforschungszentrum (GFZ) mitteilte.

Der Mord an einer 22-jährigen Influencerin und Model in Kolumbien hat landesweit Entsetzen ausgelöst. Der Fall weckt schmerzhafte Erinnerungen an den erst kürzlich verübten Mord an einer mexikanischen Influencerin und rückt die alarmierend hohe Femizidrate in Lateinamerika erneut ins Bewusstsein.

Die Volleyballwelt trauert um Marko Kopanja. Der ehemalige Spieler von Vojvodina und Junioren-Nationalspieler verstarb nach langem Leiden im Alter von nur 48 Jahren.

Beunruhigende Nachrichten über den Gesundheitszustand des ehemaligen US-Präsidenten Joe Biden: Er leidet an einer aggressiven Form von Prostatakrebs, der bereits Knochenmetastasen gebildet hat.

Gesundheitsrisiken

Eine neue Studie liefert besorgniserregende Erkenntnisse: Langes Sitzen kann unabhängig von sonstiger körperlicher Aktivität irreversible Schäden am Gehirn verursachen und sogar zu dessen Verkleinerung führen.

Husten, Brustschmerzen und Atembeschwerden – diese Symptome könnten auf jene Krebsart hindeuten, die jährlich zwei Millionen Menschen weltweit trifft.

Wissenschaftler haben einen weiteren Unterschied zwischen den Geschlechtern entdeckt: Der weibliche Körper verarbeitet Glukose anders als der männliche.

Der Klassiker unter den Frühlingssalaten – Gurken, Tomaten, Salz, Pfeffer und ein Schuss Öl – sorgt zunehmend für Kontroversen in Fachkreisen. Ernährungswissenschaftler diskutieren intensiv über diese Kombination.

Beim bevorstehenden ATP-Turnier in Hamburg gibt es Änderungen im Teilnehmerfeld.

Nach dem Playoff-Aus der Denver Nuggets hat sich Starspieler Nikola Jokic zu Wort gemeldet. Die Titelverteidiger mussten sich im entscheidenden siebten Spiel des Western-Conference-Halbfinales den Oklahoma City Thunder mit 93:125 geschlagen geben.

JJs ESC-Triumph

Deutschland verschärft vor der Sommersaison die Kontrollen an seinen Grenzübergängen. Diese Maßnahme wirkt sich erheblich auf den internationalen Busverkehr aus.

Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat europäischen Führungskräften „Egoismus“ vorgeworfen. Hintergrund ist ein schwerwiegender diplomatischer Konflikt zwischen ihr und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron.

Tag 1.181 im Ukraine-Krieg: US-Präsident Donald Trump kündigte für heute Telefongespräche mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und anschließend mit dem ukrainischen Staatsoberhaupt Wolodymyr Selenskyj an.

Auch der achtzehnte Anlauf zur Konstituierung des Parlaments im sogenannten Kosovo ist gescheitert. In der heutigen Sitzung fand sich keine Mehrheit für die Bildung der Kommission zur geheimen Wahl des Parlamentspräsidenten.

Bianca Andreescu konnte ihren ersten Sieg bei den diesjährigen French Open verbuchen.

Am heutigen 17. Mai fand ab 21 Uhr das große Finale des Eurovision Song Contest 2025 in Basel statt. 26 Länder kämpften um die begehrte Trophäe. Jedes Jahr verfolgen mehr als 120 Millionen Menschen weltweit gespannt den Musikwettbewerb, der Europa einerseits vereint, andererseits aber auch polarisiert.

Das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2025 steht heute Abend bevor. Für Wetten könnte es bereits zu spät sein, doch die Prognosen wecken nach wie vor großes Interesse.

In Basel wurde die Startreihenfolge für den diesjährigen Eurovision Song Contest ausgelost.

Der österreichische Vertreter JJ hat mit seinem Song „Wasted Love“ den Eurovision Song Contest für sich entschieden. Kurz vor Wettbewerbsbeginn verriet er seine Vorliebe für Kohlrouladen und Milchrahm sowie seine bescheidenen Serbisch-Kenntnisse.

Der österreichisch-philippinische Künstler JJ, mit bürgerlichem Namen Johannes Pitsch, triumphierte beim diesjährigen Eurovision Song Contest. An seinem Wettbewerbsbeitrag arbeitete er mit der Serbin Teodora Spiric zusammen. In einem Interview für lokale Medien schwärmte er von Kohlrouladen und Milchrahm.

JJ kollaborierte mit Teodora, einer der Songwriterinnen und zugleich Kreativdirektorin des österreichischen ESC-Teams. Sie wurde in Wien geboren, hat jedoch serbische Wurzeln und brachte JJ die Balkanküche und -kultur näher.

Im Gespräch mit dem serbischen Teilnehmer Prince von Vranje und der dänischen Vertreterin Sisal betonte der junge Österreicher seine Freundschaften zu Menschen aus Serbien und seine kulinarische Vorliebe für Kohlrouladen, besonders mit Milchrahm. Er überraschte zudem mit einem serbischen Satz: „Bist du normal, Sisal?“, fragte er seine dänische Kollegin zu Beginn des Videos.

JJ sicherte sich gestern Abend mit insgesamt 436 Punkten den Sieg – 178 vom Publikum und 258 von der Jury.

Wer ist JJ? Ein aufstrebender Musiker, der mit einem Lied über Liebeskummer den Eurovision Song Contest gewann. Die Weltöffentlichkeit reagierte erleichtert: „Gott sei Dank nicht Israel“. Bemerkenswert: Das Siegerlied wurde von einer Serbin komponiert. So hat Serbien abgestimmt und wem es die Höchstwertung von 12 Punkten gab.

Österreich wurde mit der Pop-Opern-Nummer „Wasted Love“ vertreten. JJ, in Wien geboren und in Dubai aufgewachsen, präsentierte beim Eurovision Song Contest eine kraftvolle Ballade über eine Trennung – „Wasted Love“ verbindet Opernelemente mit explosiven Techno-Rhythmen.

Vor seinem Triumph hatte Pitsch die Hoffnung geäußert, in die Fußstapfen der anderen österreichischen ESC-Siegerin, der Drag-Ikone Conchita Wurst, zu treten, die 2014 mit „Rise Like A Phoenix“ triumphierte.

„Wasted Love“, JJs Siegertitel, wurde von einer schmerzhaften Trennung inspiriert und thematisiert das Gefühl, wenn die eigene Hingabe nicht gewürdigt wird. Dennoch transportiert das Lied auch eine Botschaft der Stärke – Verletzlichkeit sei, wie JJ betont, ein Raum für persönliches Wachstum.

Simon Newton, ehemaliger Bodyguard von Stars, hat Einblicke in seine Zeit als Sicherheitsmann von Michael Jackson gegeben und beschrieb die Aufgabe als „unmöglich“.

Hollywood-Star Nicole Kidman hat im Laufe ihrer Karriere mit zahlreichen Größen der Filmbranche zusammengearbeitet, doch es gibt eine Person, mit der sie weder für einen Film noch eine Serie vor der Kamera stehen möchte.

Auch Serbien ist in Cannes vertreten – mit einer Teilnehmerin, die durch ihre prachtvollen Roben und außergewöhnlichen Glamour alle Blicke auf sich zieht.

Das Filmfestival von Cannes steht derzeit im Mittelpunkt des weltweiten Interesses. Neben dem Hauptprogramm locken zahlreiche Nebenveranstaltungen internationale Stars an.

Fluggäste mit Ziel Türkei müssen künftig mit Konsequenzen rechnen, wenn sie vorzeitig aufstehen: Wer den Sicherheitsgurt löst, bevor das Flugzeug nach der Landung vollständig zum Stillstand gekommen ist, kann laut einer neuen Verordnung der türkischen Zivilluftfahrtbehörde (SHGM) mit 60 Euro Strafe belegt werden.

Eine Störung der Flugsicherungssysteme im Kontrollturm des Pariser Flughafens Orly führte heute zeitweise zu einem Verkehrsstillstand. Am Nachmittag mussten 40 Prozent der geplanten Flüge gestrichen werden.

Vor Beginn der neuen Sommersaison und der Urlaubszeit hat die Türkei strenge Sicherheitsmaßnahmen für Flugpassagiere eingeführt.