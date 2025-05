Baby Lasagna & Käärijä bringen mit Duett die ESC-Bühne zum Beben!

Zwei ESC-Legenden, ein spontanes Duett: Baby Lasagna und Käärijä brachten das Publikum beim Eurovision-Finale zum Kochen – eine Zusammenarbeit, die durch eine zufällige Nachricht entstand.

Im Finale des Eurovision Song Contest verwandelte sich die Halle in ein Meer aus Jubel und Begeisterung, als Baby Lasagna und Käärijä gemeinsam die Bühne betraten. Das Publikum sprang von den Sitzen, sang lauthals mit und tanzte ausgelassen, während die beiden Publikumslieblinge ihr neues Duett „Eurodab“ sowie ihre bekannten ESC-Hits zum Besten gaben. Die als Boxring gestaltete Bühne bot die perfekte Kulisse für die mitreißenden Performances von „Rim Tim Tagi Dim“ und „Cha Cha Cha“.

Was für die Zuschauer wie eine lang geplante Zusammenarbeit wirkte, entstand tatsächlich durch einen spontanen Gedankenaustausch. „Ich habe Käärijä vor einigen Monaten einfach eine Nachricht geschickt und vorgeschlagen, gemeinsam einen Song zu machen“, verriet Baby Lasagna. Die Antwort des finnischen Rappers ließ nicht lange auf sich warten: „Genau das wollte ich dir auch gerade schreiben.“ Diese zufällige Übereinstimmung führte letztendlich dazu, dass die Eurovision-Veranstalter das Duo für einen Auftritt im Finale engagierten.

Spontane Planung

Mit einem Augenzwinkern erklärte Baby Lasagna die Hintergründe: „Ursprünglich wollten die ESC-Organisatoren im Halbfinale eine Art ‚Gewinner unserer Herzen‘-Nummer inszenieren, haben uns dann aber ins Finale verschoben. Ehrlich gesagt glaube ich, dass jemand abgesagt hat und sie kurzfristig die Lücke füllen mussten – aber wie auch immer, es war super!“

Beide Künstler verbindet nicht nur ihre Musik, sondern auch ihr ähnliches Schicksal beim Eurovision Song Contest: Sowohl der Finne Käärijä, der 2023 mit „Cha Cha Cha“ antrat, als auch Baby Lasagna, der im Vorjahr mit „Rim Tim Tagi Dim“ für Kroatien auf der Bühne stand, belegten jeweils den zweiten Platz – und eroberten dennoch die Herzen des Publikums im Sturm.

Begeisterte Fans

Während der Show sorgte auch der Auftritt des letztjährigen Gewinners Nemo für Begeisterung, der mit seinem Sieg den diesjährigen Contest in die Schweiz geholt hatte. Das neue Duett von Baby Lasagna und Käärijä erlebte seine Premiere übrigens bei einem Auftritt im Eurovision-Dorf in Basel, wo die Fans die beiden ESC-Ikonen frenetisch feierten.

Erfolgreiche Zusammenarbeit mit Zukunft

Der gemeinsame Song „#Eurodab“ feierte am 16. Mai 2025 seine offizielle Videopremiere und stieg unmittelbar nach dem Live-Auftritt beim ESC-Finale in die Streaming-Charts mehrerer Länder ein. Das energiegeladene Duett verbindet kroatische, finnische und englische Texte zu einem tanzbaren Party-Track, der sowohl musikalisch als auch durch die ikonisch inszenierten Dab-Moves bereits für zahlreiche Social-Media-Trends sorgt.

Die Zusammenarbeit scheint beiden Künstlern Spaß zu machen – in Interviews äußerten sie bereits Interesse an weiteren gemeinsamen Projekten. Für die kommenden Sommermonate haben die ESC-Stars bereits Festival- und Open-Air-Auftritte in mehreren europäischen Städten angekündigt, darunter auch geplante Termine in Wien und Zagreb. Die beiden ESC-Ikonen wurden von den Fans frenetisch gefeiert.

