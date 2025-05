Taxler wird überfallen und im Kofferraum eingesperrt

Mitten in der Nacht locken zwei Unbekannte einen Taxifahrer in die Falle, überwältigen ihn brutal und sperren ihr Opfer in den eigenen Kofferraum.

In der Nacht zum Montag wurde ein Taxifahrer in Düsseldorf-Hassels Opfer eines brutalen Überfalls. Zwei Männer attackierten den Fahrer kurz nach Mitternacht und entwendeten seine Wertsachen, wie aus dem Polizeibericht hervorgeht. Die Täter sind flüchtig, weshalb die Ermittlungsbehörden nun dringend Zeugenhinweise erbitten.

Die Ermittlungen ergaben bislang, dass die beiden Unbekannten sich zunächst von einem Busfahrer ein Taxi zum Busbahnhof an der Vennhauser Allee bestellen ließen. Nach dem Einsteigen dirigierten sie den Fahrer zu einem abgelegenen Feldweg an der Further Straße. Unmittelbar vor dem Anhalten maskierten sich die Männer mit Sturmhauben und verlangten die Herausgabe von Wertgegenständen.

Brutaler Überfall

Die Situation eskalierte, als einer der Angreifer den Taxifahrer gewaltsam aus dem Fahrzeug zerrte. Gemeinsam überwältigten sie ihr Opfer und sperrten es in den Kofferraum. Mit zwei Brieftaschen, einem Schlüsselbund und dem Mobiltelefon des Fahrers ergriffen sie die Flucht. Der leicht verletzte Taxifahrer konnte sich selbständig aus seiner misslichen Lage befreien.

Täter-Beschreibung

Zu den Tätern liegen der Polizei erste Personenbeschreibungen vor: Der erste Mann wird auf etwa 1,80 Meter geschätzt, trägt kurzes Haar, ist ungefähr 30 Jahre alt und hat auffällige Tätowierungen am Unterarm. Sein Komplize ist kleiner, circa 1,70 Meter groß, zwischen 25 und 27 Jahre alt, von schlanker Statur und hat kurze dunkle Haare. Beide Männer sprachen ohne erkennbaren Akzent Deutsch.

Die Polizei nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0211/8700 entgegen.

Steigende Fallzahlen alarmieren Behörden

Der aktuelle Vorfall reiht sich in eine besorgniserregende Entwicklung ein. In Nordrhein-Westfalen wurden seit Januar bereits acht ähnliche Überfälle auf Taxifahrer registriert, mit deutlicher Häufung im Großraum Düsseldorf. Erst vor einem Monat, am 21. April, kam es in Düsseldorf-Oberbilk zu einem vergleichbaren Vorfall, bei dem ein 30-jähriger Taxifahrer von drei Tätern mit einem Messer bedroht und ausgeraubt wurde.

Der Taxiverband NRW fordert angesichts der steigenden Fallzahlen verstärkte Polizeipräsenz in Risikogebieten sowie die flächendeckende Installation von Notrufsystemen und Überwachungskameras in Taxis. Sicherheitsexperten raten Taxifahrern, bei verdächtigen Fahrgästen besondere Vorsicht walten zu lassen und im Zweifelsfall Fahrten zu abgelegenen Orten abzulehnen.