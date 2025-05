Frau brutal zu Boden gestoßen – Polizei sucht diesen Mann

Brutaler Überfall in Wiener Neustadt: Ein unbekannter Mann stieß eine 92-Jährige zu Boden und raubte ihre Handtasche. Die Polizei fahndet nach dem Täter.

Am 19. Februar wurde eine 92-jährige Frau vor einem Lift zu einer Arztpraxis in Wiener Neustadt Opfer eines Raubüberfalls. Der Vorfall ereignete sich gegen 16.15 Uhr in der Bahngasse nahe dem Hauptbahnhof. Ein bislang nicht identifizierter Mann stieß die Seniorin zu Boden und entriss ihr die Handtasche samt Inhalt. Die Frau erlitt leichte Verletzungen und musste im Landesklinikum Wiener Neustadt medizinisch versorgt werden. Nach der Tat flüchtete der Angreifer zu Fuß in westliche Richtung zum Ferdinand-Porsche-Ring.

Täterbeschreibung

Der gesuchte Täter wird als 40- bis 50-jähriger Mann mit stämmiger Statur und einer Körpergröße von etwa 180 Zentimetern beschrieben. Er trägt einen gepflegten dunklen Bart und kurze dunkle Haare. Sein Erscheinungsbild wird als gepflegt charakterisiert, zudem soll er südländischer Herkunft sein. Bei den Angaben zur Bekleidung gibt es unterschiedliche Aussagen: Das Opfer beschrieb einen dunklen Wintermantel, während ein Ersthelfer von einer Jogginghose, dunkler Jacke und Haube berichtete.

Tasche gefunden

Die geraubte Handtasche konnte zwei Tage nach dem Überfall, am 21. Februar gegen 10:30 Uhr, in Sollenau im niederösterreichischen Bezirk Wiener Neustadt aufgefunden werden. Sie lag im Bereich des Flusses Piesting in der Bahnzeile. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise zur Identität des Täters unter der Telefonnummer 059133 3391 100 an die Polizeiinspektion Burgplatz.

Kriminalität gegen Senioren nimmt zu

Laut der aktuellen Kriminalstatistik ist im ersten Quartal 2025 die Zahl der Raubüberfälle auf ältere Menschen in Niederösterreich leicht gestiegen. Besonders alleinstehende Seniorinnen geraten dabei zunehmend ins Visier von Tätern. Neben dem aktuellen Fall wurden in Wiener Neustadt bereits im März 2025 weitere Übergriffe auf ältere Menschen registriert, was in der Bevölkerung zu verstärkten Forderungen nach mehr Polizeipräsenz rund um den Bahnhof geführt hat. Die Behörden weisen zudem darauf hin, dass ähnliche Straftaten gegen Senioren in den vergangenen Monaten auch in anderen niederösterreichischen Bezirken verzeichnet wurden.

Für den auf dem Fahndungsfoto abgebildeten Mann gilt die Unschuldsvermutung.