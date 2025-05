Luxus-Parfüm-Bande gefasst: Balkan-Trio stahl für 33.600 Euro

Hochwertige Parfüms im Visier: Eine dreiste Diebesbande hinterließ eine Spur der Verwüstung durch Wien und Niederösterreich. Der Schaden ist beträchtlich.

Seit Mitte Juni 2024 führten Beamte der Polizeiinspektion Wiener Neudorf intensive Ermittlungen gegen eine Diebesbande durch, die systematisch Geschäfte in Wien und im Bezirk Mödling heimsuchte. Die Ermittler konnten schließlich zwei Frauen als Haupttäterinnen identifizieren, während ein männlicher Komplize als Fahrer des Fluchtfahrzeugs fungierte.

Der entscheidende Durchbruch in dem Fall gelang den Ermittlern Mitte März 2025. Dank einer Mitteilung der Finanzbehörde Niederösterreich und nach erkennungsdienstlicher Behandlung durch die Polizeiinspektion Axams in Tirol konnte die Identität der Verdächtigen festgestellt werden. Es handelt sich um zwei rumänische Staatsbürgerinnen im Alter von 27 und 33 Jahren sowie einen 31-jährigen rumänischen Staatsbürger.

Erfolgreiche Festnahme

Anfang April 2025 reagierte die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt mit der Ausstellung europäischer Haftbefehle gegen die drei Beschuldigten. Die Fahndungsmaßnahmen zeigten rasch Erfolg: Am 9. April wurden alle drei Verdächtigen in Rumänien festgenommen. In der Folge wurde die 33-jährige Frau am 29. April und der männliche Verdächtige am 8. Mai nach Österreich überstellt.

Umfangreiche Diebstähle

Den Ermittlern gelang es, der Gruppe insgesamt neun gewerbsmäßige Ladendiebstähle nachzuweisen, die zwischen dem 17. Juni 2024 und dem 11. März 2025 verübt wurden. Die Täter hatten es vorwiegend auf hochwertige Parfüms abgesehen. Der durch die Diebstahlserie verursachte Gesamtschaden beläuft sich auf mehr als 33.600 Euro. Die Tatorte verteilten sich auf vier Geschäfte in Wien-Donaustadt, vier im Bezirk Mödling sowie ein Geschäft in der Tiroler Gemeinde Götzens.

Die Beschuldigten machten von ihrem Recht zu schweigen Gebrauch und verweigerten die Aussage.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt wurden sie in die dortige Justizanstalt eingeliefert.

Österreichweites Problem

Der Fall reiht sich in eine Serie ähnlicher Delikte ein, die derzeit in ganz Österreich registriert werden. Erst Anfang Mai 2025 verhaftete die Innsbrucker Polizei einen in Österreich wohnhaften serbischen Staatsbürger, der neben Spirituosen auch zahlreiche originalverpackte Parfums gestohlen hatte. Das sichergestellte Diebesgut hatte einen Wert im niedrigen fünfstelligen Eurobereich.

Auch die Landespolizeidirektion Niederösterreich verzeichnete weitere Fälle, etwa einen Diebstahl vom 22. Juni 2024 in einer Drogeriefiliale in Gablitz, bei dem sechs hochpreisige Parfums entwendet wurden. Die Ermittlungen deuten auf international vernetzte Tätergruppen hin, wie der Fall eines 34-jährigen Ukrainers zeigt, der im Februar 2025 in Klagenfurt beim Parfumdiebstahl gefasst wurde und gegen den bereits ein internationaler Haftbefehl aus Deutschland vorlag.