Sanierung: Diese Buslinie wird ab 19. Mai umgeleitet!

Grazer Öffi-Nutzer müssen sich umstellen: Wegen Bauarbeiten an der Haltestelle St. Leonhard/Klinikum Mitte kommt es ab 19. Mai zu Umleitungen und verlegten Haltepunkten.

Aufgrund von Sanierungsarbeiten an der Haltestelle St. Leonhard/Klinikum Mitte Steig G kommt es im Grazer Öffentlichen Verkehr zu vorübergehenden Änderungen. Die Holding Graz leitet ab Montag, 19. Mai 2025, 4.30 Uhr, bis Mittwoch, 28. Mai 2025, 24 Uhr, die Buslinie 41 um und verlegt die Haltepunkte der Linien 58 und N7.

Fahrgäste der Linien 58 und N7 in Richtung Hauptbahnhof beziehungsweise Stifting/Jakominiplatz müssen während dieses Zeitraums den alternativen Haltepunkt St. Leonhard/Klinikum Mitte Steig C nutzen, da der reguläre Steig G nicht angefahren werden kann.

Umleitung Linie 41

Für die Buslinie 41 ergeben sich umfangreichere Anpassungen. Busse in Richtung St. Leonhard/Klinikum Mitte nehmen ab der Haltestelle Odilieninstitut/Klinikum Süd eine alternative Route über Riesstraße, Neue Stiftingtalstraße und Alte Stiftingtalstraße. Als Endhaltestelle dient während der Bauarbeiten LKH Med Uni/Klinikum Nord (Gleis 2 links) anstelle von St. Leonhard/Klinikum Mitte Steig C.

Zusätzlich bedienen die Busse auch die Straßenbahnhaltestelle St. Leonhard/Klinikum Mitte Steig B der Linie 7. In der Gegenrichtung zum Dürrgrabenweg verkehren die Busse der Linie 41 von LKH Med Uni/Klinikum Nord Gleis 2 über Stiftingtalstraße, Riesstraße und Hilmteichstraße zur Haltestelle Leonhardplatz, bevor sie ihre reguläre Route fortsetzen.

Auf dieser Strecke wird auch die Straßenbahnhaltestelle St. Leonhard/Klinikum Mitte Steig A der Linie 7 mitbedient.

Teil größerer Bauarbeiten

Die aktuellen Anpassungen reihen sich in umfangreiche Baumaßnahmen im Grazer Öffi-Netz ein. Die Holding Graz führt seit Anfang Mai den ersten Abschnitt des Projekts „Graz baut aus“ durch, das in mehreren Phasen bis September 2025 andauern wird. Bereits am 12. Mai wurden weitere Anpassungen im Öffi-Netz vorgenommen, die ebenfalls die Linie 41 sowie Haltestellen der Linien 58 und N7 im Bereich St. Leonhard betrafen.

Information für Fahrgäste

Die Holding Graz stellt Fahrgästen einen speziellen Informationsfolder zum Schienenersatzverkehr 2025 zur Verfügung. Detaillierte Informationen zu allen Bauarbeiten und alternativen Routen finden Interessierte auch auf der Website der Holding Graz zum Download. Diese enthält aktuelle Umleitungspläne und genaue Zeitangaben zu allen betroffenen Linien.