25 Tage Sperre: Pendler-Albtraum auf der Weststrecke kehrt zurück (STRECKENPLAN)

Pendler und Reisende müssen sich auf der Weststrecke erneut in Geduld üben. Ab 12. Mai sorgt eine 25-tägige Sperre für längere Fahrzeiten und Umleitungen.

Die Westbahnstrecke wird für knapp einen Monat unterbrochen. Zwischen dem 12. Mai und 5. Juni müssen Reisende auf der wichtigen Verbindung zwischen Wien und St. Pölten mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Betroffen ist auch der Lainzer Tunnel in Wien. Während der 25-tägigen Sperre führen die ÖBB notwendige Reparaturarbeiten durch und bauen provisorische Einrichtungen zurück. Der Zugverkehr wird in dieser Zeit – wie bereits im vergangenen Herbst – über die alte Weststrecke durch den Wienerwald umgeleitet.

Für Fernreisende bleibt das Angebot an Zugverbindungen zwar weitgehend bestehen, allerdings verlängert sich die Fahrzeit zwischen der Bundeshauptstadt und St. Pölten in beide Richtungen um etwa eine halbe Stunde. Dies wirkt sich entsprechend auf die Abfahrts- und Ankunftszeiten in Wien aus. Der Bahnhof Tullnerfeld wird während der Bauarbeiten nicht bedient.

Geänderte Verbindungen

Die Railjets der Weststrecke verkehren größtenteils weiterhin direkt über den Wiener Hauptbahnhof zum und vom Flughafen Wien. Direktverbindungen von Graz zum Flughafen müssen jedoch für die Dauer der Sperre entfallen – hier ist ein Umstieg am Wiener Hauptbahnhof erforderlich.

Im Nahverkehr sind die Auswirkungen deutlich spürbarer. Die ÖBB weisen darauf hin, dass Einschränkungen aufgrund der Umleitung des Fern- und Güterverkehrs unvermeidbar seien. Mehrere Linien sind von Fahrplanänderungen und teilweisen Zugausfällen betroffen: S80, S50, CJX5, REX50, REX51, R40, S40 und S4.

Direkte Auswirkungen für Pendler

Besonders hart trifft es Pendler im Nahverkehr. Zwischen Wien und St. Pölten werden mehrere wichtige Verbindungen wie S80, S50, CJX5 und REX51 teilweise eingestellt oder durch Schienenersatzverkehr ersetzt. Auf der vielbefahrenen Strecke Wien Hütteldorf–Eichgraben-Altlengbach sind Direktbusse im Einsatz. Pendler aus dem Tullnerfeld müssen sich auf komplett entfallende Halte einstellen und alternative Routen planen.

FOTO: ÖBB

Für Pendler im Großraum Wien gibt es zumindest teilweise Ausweichmöglichkeiten. Als Alternative zu ausgefallenen S-Bahn-Abschnitten können Fahrgäste das Netz der Wiener Linien nutzen, etwa zwischen Wien Westbahnhof und Wien Hütteldorf. Auf besonders stark frequentierten Strecken werden laut ÖBB die Taktzeiten verlängert und zusätzliche Sitzplatzkapazitäten geschaffen.

Hochwasserschäden

Die aktuellen Bauarbeiten stehen im Zusammenhang mit den Folgen des Hochwassers vom September des Vorjahres. Die neue Weststrecke wurde damals stark in Mitleidenschaft gezogen, was nun weitere Sperrungen notwendig macht.

Detaillierte Informationen zu allen Einschränkungen und alternativen Beförderungsmöglichkeiten sind online verfügbar.