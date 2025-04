Bauarbeiten: Nächste S-Bahn-Strecke wochenlang lahmgelegt

Sechs Wochen Stillstand auf der S45: Die ÖBB erneuern Gleise zwischen Hernals und Handelskai. Pendler müssen auf Ersatzbusse umsteigen und mehr Zeit einplanen.

Ab kommender Woche müssen Fahrgäste der S-Bahnlinie S45 mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Zwischen Hernals und dem Handelskai werden umfangreiche Instandhaltungsarbeiten durchgeführt, die den Bahnverkehr auf dieser Strecke für rund sechs Wochen unterbrechen. Betroffene Pendler sind während dieser Zeit auf Ersatzbusse angewiesen.

Eine Durchführung der Sanierungsarbeiten bei laufendem Betrieb ist nicht möglich. Die Baumaßnahmen erfolgen in zwei aufeinanderfolgenden Etappen. „In der ersten Phase können Züge vom 28. April bis zum 12. Juni nicht fahren im Abschnitt zwischen Hernals und dem Handelskai. Von 12. Juni bis 23. Juni ist dann nur mehr der Abschnitt Heiligenstadt bis Handelskai betroffen“, sagte ÖBB-Pressesprecher Florian Pirnbacher.

Geplante Baumaßnahmen

Obwohl Teile der Strecke bereits vor etwa zwei Jahren modernisiert wurden, stehen nun Arbeiten an den verbliebenen Streckenabschnitten an. Der ÖBB-Sprecher erläuterte die anstehenden Maßnahmen: „Konkret werden in den nächsten Wochen im Abschnitt zwischen Hernals und dem Handelskai Gleis- und Weichenanlagen erneuert und wir renovieren oder sanieren auch den Gleisunterbau.„

Ersatzverkehr eingerichtet

Für die betroffenen Fahrgäste wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, wie Pirnbacher versicherte. „Die Busse sind in einem sehr hohen Takt von fünf bis 15 Minuten unterwegs, abhängig von Wochentag und Uhrzeit. Wir gehen davon aus, dass die Busse eine sehr gute Alternative sein können.“ Nach Einschätzung der ÖBB verlängert sich die Fahrzeit um etwa 20 Minuten im Vergleich zur Zugverbindung.

Der reguläre Bahnbetrieb soll Ende Juni wieder vollständig aufgenommen werden.

Nicht die erste Sperre

Für Pendler auf dieser Strecke ist die Situation nicht neu: Bereits im Sommer 2023 war die S45 zwischen Hernals und Handelskai mehrere Wochen gesperrt, wobei ebenfalls Ersatzbusse eingerichtet wurden und sich die Fahrzeiten ähnlich verlängerten. Fahrgastvertreter kritisieren die wiederkehrenden Einschränkungen, verstehen jedoch die Notwendigkeit der Modernisierungsarbeiten.

Weitere Bauarbeiten im S-Bahn-Netz

Die S45-Sperre ist nur Teil eines größeren Modernisierungsprogramms im Wiener S-Bahn-Netz. Für 2025 sind weitere umfassende Sanierungen geplant, die unter anderem Teile der stark frequentierten Stammstrecke sowie die S80 betreffen werden. Pendler in mehreren Wiener Bezirken müssen sich daher auch im kommenden Jahr auf längere Ausfälle und Ersatzverkehre einstellen, wie aus ÖBB-Planungsdokumenten hervorgeht.

Auf dem Abschnitt der „neuen“ Westbahnstrecke zwischen Wien, Tullnerfeld und St. Pölten werden ebenfalls Arbeiten durchgeführt. Diese umfassen den Austausch provisorischer Bauteile durch dauerhafte Komponenten sowie die Implementierung von Hochwasserschutzmaßnahmen. Die Linien S80, S50, CJX5, REX50, REX51, R40, S40 und S4 sind entweder vollständig oder in Teilabschnitten betroffen. .

📍 Ort des Geschehens