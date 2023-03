Ibros verfluchtes Haus in Zenica sorgt für Angst und Schrecken

Ein Mann aus Zenica, Bosnien und Herzegowina, nutzt paranormale Vorkommnisse in seinem Haus, um Geld zu verdienen. Paranormale Ereignisse haben immer die Aufmerksamkeit der Menschen auf der ganzen Welt erregt.



Ibrahim Kargic, auch bekannt als „Tata Carsija“, hat ein ungewöhnliches „Geisterzimmer“. Es wird behauptet, dass unruhige Geister und Erscheinungen jeden aufgeweckt und erschreckt haben, der in diesem Raum geschlafen hat. Nur sein Vater und eine Sozialarbeiterin konnten darin schlafen. Kargic selbst konnte es nicht ertragen und musste sogar das „Vaterunser“ beten, um Ruhe zu finden. Er berichtet von Geräuschen und Erscheinungen von einem Mann in weißer Kleidung und einem Mann in Schwarz.

Geisterzimmer wird vermietet

Der Bosnier verdient Geld, indem er Frauen in seinem „Geisterzimmer“ übernachten lässt. Einige Frauen haben sogar eine Anzahlung geleistet und warten darauf, dass sie in diesem Zimmer übernachten können. Eine Frau aus Slowenien hat 290 Euro bezahlt, aber später hat sie ihm geschrieben, dass sie Angst hat und es sich anders überlegt hat. Eine andere Frau hat ihm knapp 550 Euro dafür gegeben, in diesem Zimmer zu übernachten. Kargic kann jedoch nicht garantieren, dass ein Geist spukt.