“Ich fi**e deine Mutter”: Vater schreit Baby auf offener Straße an (VIDEO)

In sozialen Netzwerken tauchte ein Video auf, das einen Mann zeigt, bei dem es sich vermutlich um den Vater handelt, der sein Baby mitten auf der Straße anschreit.

„Hallo Behinderter! Wegen dir sehen mich alle an, als ob ich ein Schwachkopf wäre. Verstehst du? Oh, ich f*** deine Mutter”, rief der Mann dem weinenden Baby zu, während Passanten ängstlich zusahen.

In sozialen Netzwerken kursieren Informationen, dass sich die Szene in der Straße Zaplanjska in Vozdovac, Serbien, ereignet hat.

Wie ein Zeuge des Ereignisses erklärte, dauerte das “Brüllen” auf das Kind die ganze Strecke lang. „Das Baby tut mir leid, es trägt gar keine Schuld und versteht nicht, worum es geht. Ich habe gezittert“, erzählte der Zeuge.

