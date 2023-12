„Ich wurde im Kosovo, in Albanien, geboren“: So hat sich Rita Ora blamiert

Die Sängerin Rita Ora, eine in Kosovo geborene Albanerin, hat ihre Unkenntnis in Geschichte gezeigt. Das sorgte für Aufregung in der Öffentlichkeit.

Die Pop-Sängerin albanischer Herkunft war Gast im amerikanischen Podcast „Dear Media“. Teile des Interviews wurden auf TikTok geteilt, und Rita Ora hat sich dabei nicht gut präsentiert. Sie behauptete, dass das Kosovo, das Teil der Republik Serbien ist, früher zu Albanien gehörte.

„Ich wurde im Kosovo, in Albanien, geboren. Nun, jetzt ist es das Kosovo, aber es war Teil von Albanien. Dann bin ich mit einem Jahr nach London gezogen…“, sagte die Sängerin und sorgte damit für Aufsehen. Unter dem Video regnete es starke Kritik.

Albanerinnen in der Musikindustrie

Die Podcast-Moderatorin bemerkte, dass es viele Albanerinnen in der Musikindustrie gibt, und Rita Ora kommentierte dies.

„Das ist großartig. Als ich 2012 begann, gab es das nicht. Jetzt haben wir Dua Lipa, Bebe Rexha, und das ist wunderschön. Ich denke, es ist natürlich, dass sie uns vergleichen, besonders weil es nicht viele von uns in der Welt gibt… Aber wir drei sind wirklich unterschiedlich…“, sagte die Sängerin. Doch dieser Teil wurde aufgrund ihrer ersten Aussage über das Kosovo und Albanien übersehen.