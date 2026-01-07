Illegale Feier im Palais: Chaos und Diebstahl mitten in Wien

Während Wien den Jahreswechsel feierte, inszenierten Unbekannte im historischen Palais Festetics ihre eigene Silvesterparty – mit fatalen Folgen für das prunkvolle Gebäude.

In den frühen Morgenstunden des Neujahrstages 2026 ereignete sich im historischen Palais Festetics in Wien-Alsergrund ein schwerwiegender Einbruch. Mitarbeiter, die am 2. Jänner zur Demontage einer Ausstellung erschienen, fanden die Eingangstür unverschlossen vor und entdeckten im Inneren ein Bild der Zerstörung.

Die Täter verschafften sich durch das Aufbohren eines Schlosses Zugang zur Bel Etage (Hauptgeschoss) des Gebäudes in der Berggasse. Dort veranstalteten sie eine offensichtlich geplante Silvesterfeier in den historischen Prunkräumen. Während ihres mehrstündigen, ungestörten Aufenthalts durchsuchten sie systematisch das gesamte Palais, brachen verschiedene Räume auf, manipulierten die Einrichtung und entwendeten gezielt ausgewählte Kunstobjekte und Möbelstücke.

Erhebliche Schäden

Der entstandene Schaden ist beträchtlich. Zu den gestohlenen und beschädigten Gegenständen zählen wertvolle barocke Sitzmöbel und goldgerahmte Spiegel. Die finanziellen Verluste sind erheblich. An den Wänden hinterlassene Hammer-und-Sichel-Graffiti deuten auf ein mögliches politisches Motiv hin.

Besonders gravierend ist der Diebstahl eines 1858 entstandenen Porträts von Kaiser Franz Joseph, das zum festen Inventar des Palais gehörte. Nach diesem historisch bedeutsamen Kunstwerk wird nun international gefahndet.

Bei näherer Betrachtung offenbarte sich den Verantwortlichen das volle Ausmaß der Verwüstung: Überall verstreute leere Flaschen und Gläser, Wandschmierereien und demoliertes Mobiliar. Im Einfahrtsbereich stand ein großformatiger historischer Spiegel, vermutlich zum Abtransport vorbereitet.

Die umgehend alarmierte Polizei leitete Spurensicherungsmaßnahmen ein. Zahlreiche Fingerabdrücke konnten an Flaschen und Gläsern gesichert werden. Die Ermittlungen umfassen die Tatbestände Einbruch, Sachbeschädigung und Diebstahl.

Eine Sprecherin der Polizei bestätigte den Vorfall auf Anfrage der Zeitung „Heute“. Das Landeskriminalamt Wien hat die Untersuchungen wegen des Verdachts auf Einbruchsdiebstahl und Sachbeschädigung übernommen.

Historisches Gebäude

Das Palais Festetics befindet sich in der Berggasse 16 in Wien-Alsergrund und wurde 1858 im Neu-Wiener Renaissance-Stil errichtet. Eine repräsentative Säulentreppe führt zur Bel Etage mit mehreren Neo-Rokoko-Prunkräumen, die dem Gebäude seinen besonderen Charakter verleihen.

Im Laufe seiner Geschichte diente das Palais als Standort des k.k. Österreichischen Handelsmuseums, der k.k. Export-Akademie sowie der Kammer der Gewerblichen Wirtschaft. In jüngerer Zeit wurde das Gebäude für kulturelle Zwischennutzungen verwendet.

Noch im Dezember fand im Palais die Veranstaltung „Palais Privé – Musik & Kunst zur Weihnachtszeit“ als Abschiedsfeier statt, da das Gebäude zum Jahresende geschlossen werden sollte. Der Umstand, dass der Einbruch unmittelbar nach diesem geplanten Abschied erfolgte, verleiht dem Fall zusätzliche Brisanz.

Anstelle eines würdevollen Abschlusses hinterließen die Täter nur Verwüstung. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.