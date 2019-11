Immer mehr Krebserkrankungen: Davon scheinen sich Tumore förmlich zu ernähren!

US-Forscher wollten herausfinden, wie schädlich kohlensäurehaltige Getränke für den Organismus sind, weshalb eine Studie ins Leben gerufen wurde. Das Ergebnis ist beängstigend.

Neue medizinische Erkenntnisse zeigen, dass unsere Abhängigkeit von kohlensäurehaltigen Getränken große Gefahren birgt. Jüngste Untersuchungen ergeben, dass diese sogar Krebs verursachen können.

Die Studie begann nach einem Anstieg der Darmkrebsfälle bei Menschen unter 35 Jahren in den USA. Dr. Lewis C. Cantley von der Cornell University erklärte Health News zufolge, dass Glukose und Fruktose, die in mit Maissirup gesüßten Getränken enthalten sind, das Wachstum von Darmtumoren bei Mäusen beschleunigt hatten.

Mäuse, die anfällig für Darmkrebs waren, erhielten von den Wissenschaftlern Maissirup mit einem hohen Fructosegehalt, der geringfügig niedriger war als der in einer Dose eines kohlensäurehaltigen Getränks. Infolgedessen ernährte sich der Tumor von Zucker, der Krebs nutzte Fructose und Glucose, um sein Wachstum zu verdoppeln.

Allerdings muss hier angemerkt werden, dass die Untersuchungen an Mäusen durchgeführt wurden, die gentechnisch derart verändert wurden, dass sie anfälliger für Krebs sind. Demnach kann das Ergebnis nicht vorbehaltslos an Menschen übertragen werden.

Die Gefahren von Maissirup mit hohem Fruchtzuckergehalt konnten durch die Studie jedoch zweifelsfrei nachgewiesen werden.