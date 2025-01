Immobilienunternehmer Rene Benko festgenommen!

Rene Benko wurde wegen Ermittlungen zu Betrugs- und Insolvenzendelikten in Polizeigewahrsam genommen. Innerhalb von 48 Stunden soll über eine mögliche Untersuchungshaft entschieden werden, während die Vorwürfe weiter untersucht werden.

Der prominente Immobilienunternehmer Rene Benko ist aufgrund von Ermittlungen wegen Betrugs und Insolvenzendelikten in Polizeigewahrsam genommen worden. Die Festnahme erfolgte am Donnerstagmorgen in seiner Villa in Innsbruck und wurde von der „Kronen Zeitung“ als erstes Medium berichtet, wie sein Anwalt Norbert Wess gegenüber dem ORF Tirol bestätigte. Gegen Benko, der in der Vergangenheit mit seinem Immobilienimperium Schlagzeilen machte, gilt weiterhin die Unschuldsvermutung.

Vorwürfe und Ermittlungen

Laut der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) werden Benko mehrere Delikte zur Last gelegt. Der „Standard“ berichtet, dass Benko möglicherweise Vermögenswerte an den Gläubigern vorbei aus der Insolvenzmasse entzogen haben könnte. Diese Vorgänge stehen im Mittelpunkt der laufenden Ermittlungen und könnten bei Bestätigung zu strafrechtlichen Konsequenzen führen.

Gerichtsentscheidungen stehen bevor

Benko muss innerhalb der nächsten 48 Stunden einvernommen werden. Dieses Verhör soll voraussichtlich am Freitag stattfinden. Danach liegt es am Gericht, umgehend zu entscheiden, ob Benko freigelassen wird oder eine Untersuchungshaft angeordnet wird. Die Ergebnisse dieser Entscheidungen werden den weiteren Verlauf dieses Falles entscheidend prägen.