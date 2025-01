Kunden geschockt: Kult-Eissalon musst schließen!

Enttäuschung bei Eisliebhabern! Ein beliebter Eissalon schließt seine Türen. Doch es gibt eine unerwartete Wendung.

In der Linzer Innenstadt steht ein markanter Wechsel bevor: Der Eissalon „Dolce“, bekannt für seine hochwertigen Eiskreationen, wird seine Türen am Hauptplatz endgültig schließen. Bereits jetzt sind Bauarbeiter vor Ort, um die Umbaumaßnahmen für die zukünftige Nutzung vorzubereiten. Laut Insiderberichten soll an dieser Stelle bald ein Restaurant mit asiatischer Küche eröffnen – eine spannende Entwicklung, die sicherlich das Interesse vieler wecken wird.

Diese Schließung ist ein weiteres Zeichen für die Herausforderungen, mit denen das Gastgewerbe in Oberösterreich derzeit zu kämpfen hat. Die Arbeiterkammer Oberösterreich hat alarmierende Zahlen veröffentlicht: Im Jahr 2022 bearbeitete sie etwa 20.900 Rechtsfälle, was einem Anstieg von 42 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Besonders gravierend ist die Situation in der Gastronomie. Obwohl lediglich rund vier Prozent der Beschäftigten Oberösterreichs in diesem Bereich tätig sind, entfallen erstaunliche 15 Prozent der Rechtsfälle auf diese Branche.

Neues Eis-Erlebnis in Linz

Während „Dolce“ verschwindet, können sich Naschkatzen auf eine spannende Neuerung in der Herrenstraße 6 freuen. Im März eröffnet dort „Premium“, ein neuer Eissalon, der weit mehr als nur großartiges Eis bieten möchte. Laut einem Aushang soll es eine Kombination aus Café und Cicchetteria geben – eine italienische Lokaltradition, die für Wein und köstliche Häppchen von früh bis spät bekannt ist.

Die Stadt Linz bleibt im Wandel – Geschmäcker und Treffpunkte entwickeln sich stetig weiter und passen sich den Vorlieben ihrer Bewohner an. Mit der Schließung von „Dolce“ endet zwar eine Ära, doch zugleich eröffnen sich neue, kulinarische Möglichkeiten. Schleckermäuler dürfen gespannt sein, die neuen Geschmackserlebnisse und Treffpunkte bald zu entdecken.