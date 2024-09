In diesen Städten sperrt Austrian Airlines seine Flüge

Die jüngsten Spannungen im Nahen Osten haben den Flugverkehr erheblich beeinträchtigt. Austrian Airlines (AUA) setzt Flüge nach Tel Aviv und Teheran erneut aus. Auch der Luftraum über dem Iran und Israel wird umflogen.

Diese Entscheidung traf AUA in Abstimmung mit dem Krisenstab der Lufthansa Group am Dienstagabend. „Aufgrund der kurzfristigen Veränderung der Sicherheitslage im Nahen Osten mussten wir unsere Sicherheitsanalyse anpassen“, erklärte eine Sprecherin gegenüber Heute. Die aktuelle Sperre gilt von Mittwoch bis einschließlich Donnerstag. Ob sie darüber hinaus bestehen bleibt, steht noch nicht fest. Die Entwicklungen in der Region werden laufend und engmaschig beobachtet. Für Austrian Airlines bleibt die Sicherheit der Fluggäste und Crew oberstes Gebot. Betroffene haben die Möglichkeit, ihre Flüge kostenlos umzubuchen oder zu stornieren.

Mysteriöse Explosionen

Grund für die Flugsperre sind mysteriöse Explosionen von Sprengkörpern, die die ohnehin angespannte Lage im Nahen Osten weiter verschärften. Diese Detonationen im Libanon führten zum Tod von neun Menschen und verletzten Tausende weitere. Auch der iranische Botschafter im Libanon, Mojtaba Amani, wurde laut Berichten verletzt.

Israels Militär und Geheimdienste haben sich zwar nicht zu den Vorfällen bekannt, wurden jedoch von der Hisbollah und ihrem wichtigsten Unterstützer, dem Iran, als verantwortliche Drahtzieher beschuldigt. Die Furcht vor einem größeren Konflikt wächst. Austrian Airlines reagiert auf die dramatischen Entwicklungen und setzt die Sicherheit und Vorsorge ihrer Passagiere an erste Stelle.