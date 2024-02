In nur 24 Stunden: Bosnier belegen mit Album 1. Platz in Österreich!

Die bosnischen Rapper Jala Brat und Buba Corelli sind zurück und erobern die österreichischen Musikcharts mit ihrem neuesten Album namens „GOAT Season“. Die Künstler, die bereits in ihrer Single darauf hinwiesen, dass sie „Hit nach Hit nach Hit nach Hit“ produzieren werden, bestätigen dies nun mit beeindruckenden Ergebnissen in den aktuellen YouTube-Charts in Österreich.

Die neuesten Hits des Duos stammen aus Bosnien und tragen die Titel „Monster“ und „Rosalia“. Innerhalb weniger als 24 Stunden haben sie die ersten beiden Plätze der österreichischen Charts erobert. Die Erfolgswelle setzt sich mit den neuesten Singles „Futura“ und „Dugme“ fort, die den ersten und zweiten Platz im Sturm erobern. Auch Jalas Feature „Puklo nebo“ mit Elena Kitic und Medi sammelte in nur zwei Tagen fast eine Million Klicks. Alle drei Singles haben mittlerweile über eine halbe Million Klicks erreicht und sind mühelos in den Top-10-YouTube-Trends in Österreich vertreten.

1. Platz: Jala Brat & Buba Corelli – Monster

2. Platz: Jala Brat & Buba Corelli – Rosalia

6. Platz: Jala Brat & Elena & Medi – Puklo nebo

Mc Stojan erleidet Niederlage

In der vergangenen Woche veröffentlichte der serbische Rapper Mc Stojan seine neue Single „Uska haljina“ mit der Überzeugung, dass dieses Lied „La Miami“ übertreffen werde. Anfangs schien es für ihn gut zu laufen, als er auf den zweiten Platz der Charts kletterte und sogar auf seinen Social-Media-Plattformen verkündete, dass er es bald an die Spitze schaffen könnte. Doch dann traten die bosnischen Rapper auf den Plan und mischten die Karten neu. Nun sichern sich Jala Brat und Buba Corelli die Spitzenposition in den Charts und setzen ihre Erfolgsserie scheinbar mühelos fort.

Die beeindruckende Leistung von „GOAT Season“ und die anhaltende Dominanz in den Charts zeigen, dass Jala Brat und Buba Corelli weiterhin eine bedeutende Präsenz in der Musikszene haben und ihre Fans mit qualitativ hochwertiger Musik begeistern. Es bleibt spannend zu beobachten, wie lange ihr Erfolg anhalten wird und welche weiteren Rekorde sie mit ihrem aktuellen Album brechen werden.