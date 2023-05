Inflation steigt auf 9,8 Prozent: Was jetzt teuer wird

Laut der neuesten Schnellschätzung von Statistik Austria erhöhte sich die Inflationsrate im vergangenen Monat um 9,8 Prozent, was im Vergleich zum März diesen Jahres, als die Inflation bei 9,2 Prozent lag, ein beschleunigter Anstieg ist.

Im Monatsvergleich stiegen die Verbraucherpreise um 0,8 Prozent an – im Vergleich zu April 2022 dürften die Preise um bis zu 9,8 Prozent gestiegen sein. Der Generaldirektor von Statistik Austria, Tobias Thomas, erklärte, dass die Teuerung zunehmend in den Bereichen Freizeit, Reisen und Dienstleistungen an Fahrt aufnimmt.

Gleichzeitig sind die Preise für Heizöl und Treibstoffe im Vergleich zum Vorjahr erneut gesunken.

Der harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) stieg im April im Vergleich zum Vorjahresmonat um 9,6 Prozent. Im März stieg der HVPI laut vorläufiger Schätzung um 1,0 Prozent.