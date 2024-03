Influencer, Wasserball & Co.: Kroatien erfindet wieder neue Wörter

Die kroatische Sprache hat acht neue Wörter erhalten, die häufig verwendete Fremdwörter ersetzen sollen. Dies ist Teil einer jährlichen Tradition, organisiert von der „Dr. Ivan Sreter“ Stiftung und der Zeitschrift „Jezik“. In diesem Jahr jedoch wurde keine Auszeichnung für das beste neue kroatische Wort vergeben, was eine Kontroverse ausgelöst hat.

Die kroatische Sprache hat acht neue Wörter erhalten, die häufig verwendete Fremdwörter ersetzen sollen. Die „Dr. Ivan Sreter“ Stiftung und die Zeitschrift „Jezik“ haben acht Wörter veröffentlicht, die in die engere Auswahl für das beste neue kroatische Wort gekommen sind. Die Wörter sind: utjecajnik (Influencer), trogodak (Hattrick), rabljaonica (Secondhand-Laden), promopisac (Werbetexter oder Copywriter), ljetogrozan (hitzeempfindlich), ubrusnik (Serviettenhalter), vodomet (Wasserball) und vodometas (Wasserballspieler).

keine Auszeichnung

In diesem Jahr wurde jedoch keine Auszeichnung vergeben. Die Zeitschrift „Jezik“ sammelte Wörter vom 1. Januar bis zum 22. Dezember 2023, und 113 Personen nahmen am Wettbewerb teil, es wurden 303 Wörter vorgeschlagen. Kein Wort erhielt genug Stimmen, um ausgezeichnet zu werden, so dass diese 18. Wettbewerbsrunde ohne Sieger blieb.

schreib es grammatikalisch richtig

Trotz des Fehlens einer Auszeichnung sollten einige Wörter hervorgehoben werden, die von der Jury als gut bewertet wurden. Einige dieser Wörter wiederholen sich seit Jahren, und die Vorschlagenden sind unterschiedlich, was darauf hindeutet, dass diese Wörter tatsächlich benötigt werden.

weniger Fremdwörter

Die Auswahl eines neuen Wortes ist eine jährliche Tradition und Teil der Feierlichkeiten zum Tag der kroatischen Sprache, einer Gedenkwoche zu den historischen Tagen, an denen 1967 die Deklaration über den Namen und die Stellung der kroatischen Sprache verfasst und unterzeichnet wurde.

Die Verwendung von weniger Fremdwörtern ist nicht nur in Kroatien, sondern auch in anderen Ländern wichtig. Es ist ein Zeichen der Wertschätzung und Bewahrung der eigenen Sprache und Kultur. Es ist auch ein Weg, um die Verständlichkeit und Zugänglichkeit der Sprache für alle Sprecher zu gewährleisten.