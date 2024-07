Influencer zeigt, wie sich Balkaner in all-inclusive Hotels benehmen (VIDEO)

In einem humorvollen Internet-Clip hat TikToker Nikola Dragasevic Erheiterung erzeugt, indem er typische Verhaltensweisen von Urlaubern aus dem Balkanraum in All-inclusive-Hotels karikiert.

Während er sich selbst an einem überquellenden Tisch voller Speisen darstellt, stellt er implizit die Frage nach dem angemessenen Umgang mit dem Überfluss in solchen Urlaubsumgebungen. Seine Darstellung hat nicht nur online für Lacher gesorgt, sondern auch eine breite Diskussion darüber angestoßen, wie verschiedene Kulturen mit dem Konzept des „All-inclusive“ umgehen

Im Fokus des Videos steht Dragasevic, wie er sich mit einer offensichtlich pikierten Menge von sieben überladenen Tellern konfrontiert sieht. Als eine weibliche Stimme aus dem Off nach der Anzahl der von ihm entnommenen Teller frag $n$ t, antwortet er scherzhaft mit „Einen“. Diese Szene, die für zahlreiche Internetuser einen hohen Wiedererkennungswert zu haben scheint, beleuchtet auf humorvolle Weise die Neigung, das All-inclusive-Angebot bis an seine Grenzen zu nutzen.

Die Reaktion der Online-Gemeinschaft

Ein Blick in die Kommentarsektion des viralen Clips offenbart ein Spektrum an Meinungen und Anekdoten. Einige Nutzer verteidigen das ausgiebige Nutzen des Angebots mit dem Hinweis darauf, dass die Dienste im Voraus bezahlt wurden. Andere wiederum stellen fest, dass dieses Verhalten nicht ausschließlich Balkanurlaubern vorbehalten ist, sondern ebenso bei Touristen aus anderen Teilen der Welt zu beobachten sei.

Internationale Vergleiche

Kommentare deuten darauf hin, dass das Phänomen des übermäßigen Speisenkonsums in All-inclusive-Hotels keineswegs einzigartig ist. Nutzer zogen Vergleiche mit deutschen und russischen Urlaubern, bei denen ähnliche Verhaltensweisen, jedoch in unterschiedlichem Ausmaß, zu beobachten waren.

Der virale Erfolg von Dragasevics Video verdeutlicht die universelle Natur des Themas sowie dessen Fähigkeit, ein breites Publikum anzusprechen und zum Nachdenken anzuregen. Es zeigt, dass hinter der humorvollen Darstellung eine tiefere Diskussion über Kultur, Konsum und das Verhalten in der Öffentlichkeit steht. Während das Video in erster Linie unterhalten soll, wirft es indirekt die Frage auf, wie wir Urlaub machen und wie unsere Entscheidungen von anderen wahrgenommen werden könnten.