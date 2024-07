Chaos im Supermarkt: Verletzte nach Schlägerei (VIDEO)

Was als hitzige Diskussion in der Obst- und Gemüseabteilung begann, endete in einer handfesten Auseinandersetzung. Zwei Männer randalierten und attackierten Kunden im Spar in der Großfeldsiedlung.

Hintergründe unklar

Ein gewöhnlicher Einkaufstag verwandelte sich in einem Supermarkt in ein absolutes Chaos, als drei Männer in der Obst- und Gemüseabteilung aneinandergerieten. Die Hintergründe des Streits sind unklar, doch schnell eskalierte die Situation, als die Uhr eines der Männer auf den Boden fiel. Dies schien das Startsignal für einen Tumult zu sein, in dessen Verlauf zwei der Männer im Markt randalierten.

Ein Mann, gekleidet in ein weißes T-Shirt und eine schwarze Hose, versuchte wiederholt verzweifelt, die beiden anderen davon abzuhalten, noch mehr Unruhe zu stiften. Mutig und entschlossen drängte er sie von anderen Kunden weg, stellte sich ihnen immer wieder in den Weg und versuchte sie aus dem Geschäft zu geleiten.

(zVg)

„Du Missgeburt, du Hurensohn!“

Doch seine Bemühungen wurden immer wieder von wüsten Beschimpfungen und aggressivem Verhalten der beiden unterbrochen. Auch andere Kunden versuchten die beiden Männer, mittlerweile in zerissenen T-Shirts, zum Aufhören zu bewegen. Doch auch die Anmerkungen, dass sie Polizei bereits am Weg sei, konnte die beiden nicht stoppen. Der Mann, dessen Uhr zu Beginn auf den Boden gefallen war, hielt sich währenddessen in sicherer Entfernung und rief: „Schleichts euch alle nachhaus“ und „Zurück nach Afghanistan. Prompt wurde mit mehreren wütenden „Du Missgeburt, du Hurensohn!“ gekontert.

Lesen Sie auch: Schlägerei: 50-Jähriger beißt Skiurlauber Nasenspitze ab Ein Streit zwischen zwei britischen Urlaubergruppen eskalierte derart, dass einem 29-jährigen Mann die Nasenspitze abgebissen wurde.

Massenschlägerei und Messerstich: Eskalation am Reumannplatz Eine hitzige Auseinandersetzung am Wiener Reumannplatz endet mit einem 29-jährigen Tunesier in Polizeigewahrsam. Ermittlungen laufen.

Massenschlägerei am Flughafen: Passagiere gehen aufeinander los Am Chicagoer Flughafen gab es eine brutale Schlägerei, bei der mindestens zehn Personen beteiligt waren. Die Polizei nahm zwei Personen fest, die eine Frau

Attacke im Kassenbereich

Die Auseinandersetzung eskalierte weiter, Melonen und anderes Obst flogen durch die Luft. Kunden, die versuchten, zu deeskalieren, wurden selbst Ziel der Aggressionen. Schließlich attackierten die beiden randalierenden Männer gemeinsam den Mann mit der Uhr. Die Schlägerei verlagerte sich in den Kassenbereich, wo die panischen Schreie seiner Ehefrau zu hören waren. Inmitten des Tumults gelang es einem entschlossenen Kunden, einen der Angreifer in den Schwitzkasten zu nehmen und ihn wegzuziehen.

Das Video endet abrupt und lässt fassungslose Zuschauer zurück, die nur ahnen können, wie die Geschichte weiterging. Weiter Infos folgen.