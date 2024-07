Neue Maßnahmen für Obdachlose auf Mariahilfer Straße

In Wien zeichnet sich eine besorgniserregende Entwicklung ab: Die Zahl obdachloser Menschen, die auf der belebten Mariahilfer Straße Zuflucht suchen, wächst stetig.

Unterstützung und Information

Der Fonds Soziales Wien (FSW) hat daraufhin neue Strategien verkündet, um sowohl den Betroffenen direkt Unterstützung zu bieten als auch die Anwohner zu informieren und einzubeziehen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf neuen Unterkunftsmöglichkeiten, umfassender Betreuung und Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung.

Aus Sicherheitsgründen an belebten Orten

Angesichts der Gefahren, denen obdachlose Menschen ausgesetzt sind – unter anderem durch gewaltsame Übergriffe, wie sie in der Vergangenheit schon zu Todesfällen geführt haben –, suchen diese vermehrt Schutz an öffentlich frequentierten Plätzen wie der Mariahilfer Straße. Das Zusammenleben von Geschäftsleuten, Anwohnern und den Obdachlosen gestaltet sich jedoch zunehmend schwieriger. Um diesem Problem zu begegnen, hat der FSW seine Bemühungen intensiviert und neue Lösungen entwickelt.

Unterstützung durch Sozialarbeiter

Durch Info-Stände will der FSW Aufklärungsarbeit leisten und sowohl obdachlose Menschen als auch die Anwohner über Hilfsangebote informieren. Eine erhöhte Präsenz von Sozialarbeitern soll zudem eine direkte Unterstützung vor Ort gewährleisten. Zusätzlich wird vor der Gruft, einem zentralen Anlaufpunkt für Wohnungslose, das Sicherheitspersonal aufgestockt, um möglichen Konflikten vorzubeugen.

Neue Unterkunftsmöglichkeiten

Ganz konkret hat der FSW Obdach am Alsergrund ein neues Chancenhaus eröffnet, das bis zu 70 Menschen ein temporäres Zuhause bietet. Neben Einzel- und Doppelzimmern, auch barrierefrei zugänglich, wird den Gästen eine 24-Stunden-Betreuung geboten. Dies ist ein bedeutender Schritt in Richtung Integration und Unterstützung der Wohnungslosen in Wien.

Im Hernals Bezirk geht man mit dem neu eingerichteten Nachtzentrum einen anderen Weg. Hier können Menschen ohne vorherige Anmeldung und Ausweis Schutz suchen und erhalten zudem ein Bett und eine warme Mahlzeit. Die niederschwellige Zugänglichkeit steht im Fokus dieses Angebots.

Hoffen auf Entlastung der Mariahilfer Straße

Das Programm „Gut beraten mitten in Wien“ stellt einen weiteren Pfeiler der FSW-Strategie dar. Durch Beratungen in alltäglichen Umgebungen wie Freibädern oder Einkaufszentren soll präventiv geholfen und auf die Bedürfnisse obdachloser Menschen eingegangen werden.

Mit diesen Maßnahmen zeigt der FSW eine klare Haltung: Die Stadt und ihre Institutionen setzen sich für die Schwächsten ein und arbeiten an nachhaltigen Lösungen, um das Zusammenleben aller zu verbessern und Obdachlosen neue Perspektiven zu bieten. Die neuen Maßnahmen und zusätzlichen Angebote sollen die beliebte Einkaufsmeile bald entlasten.