Lebensgefahr in Kroatien: Auf diese Tiere solltet ihr achten

In Kroatien, einem Paradies sowohl für Einheimische als auch für Urlauber mit seiner reichhaltigen Natur und beeindruckenden Küste, lauern allerdings auch Gefahren in Form von Tieren, deren Bisse oder Stiche den Urlaubsspaß erheblich trüben können. Von schlängelnden Bewohnern über die stillen Gefahren des Meeres bis hin zu kleinen, aber gefährlichen Kreaturen an Land – die vielfältige Fauna birgt so manche Überraschung.

Obwohl die Mehrheit der Schlangen in Kroatien ungefährlich ist, gibt es drei Arten, die man meiden sollte: Hornottern, Kreuzottern und Wiesenottern. Letztere zwei sind besonders durch ihr markantes Zick-Zack-Muster zu identifizieren, während Hornottern mit kleinen Hörnern auf dem Kopf hervorstechen. Diese Schlangen bewohnen vor allem die Küstenregionen Dalmatiens. Gefährlich wird es jedoch meist nur, wenn man diesen Tieren zu nahe kommt oder sie manipuliert.

Heimtückische Schwarze Witwe

Die Schwarze Witwe, die unter den Spinnen den gefährlichsten Ruf genießt, ist auch in Kroatien zu finden. Mit einem hochkonzentrierten Gift bewaffnet, kann ein Biss dieser Spinne besonders unangenehme Folgen haben. Die bevorzugten Lebensräume dieser Art erstrecken sich über die warmen Gegenden Dalmatiens und Istriens.

Skorpione und Tausendfüßer

Skorpione, die sich gern in den Ritzen der städtischen Mauern und auf sonnenverwöhnten Klippen aufhalten, sowie Tausendfüßer zählen zu den weniger gefährlichen, aber dennoch unangenehmen Begegnungen in der kroatischen Natur. Obwohl der Stich eines Skorpions üblicherweise nicht tödlich ist, kann er bei allergischen Reaktionen riskant werden.

Petermännchen und andere Meeresbewohner

Auch im kristallklaren Wasser der Adria lauert Gefahr in Form von Petermännchen, einem Fisch, der sich eingegraben im Sand versteckt hält und bei Bedrohung seine giftigen Stacheln zur Verteidigung einsetzt. Ebenso ernst nehmen sollte man Begegnungen mit Haien, auch wenn diese in Kroatien äußerst selten sind und die meisten Arten dem Menschen gegenüber scheu reagieren.

Quallen und Seeigel

Der Kontakt mit Quallen kann sehr schmerzhafte Verbrennungen verursachen und in selteneren Fällen sogar zu ernsteren Gesundheitsproblemen führen. Seeigel, die sich an den kiesigen Stränden und Felsen festklammern, sind zwar weniger gefährlich, können jedoch bei Kontakt Schmerzen und Entzündungen hervorrufen.

Durch einfache Vorsichtsmaßnahmen kann man jedoch die meisten dieser unangenehmen Begegnungen vermeiden und einen unbeschwerten Urlaub in der Natur Kroatiens genießen. Wichtig ist, stets respektvoll mit der Umwelt umzugehen und die heimische Tierwelt nicht zu stören.