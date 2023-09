iPhone 15 kommt am Dienstag raus: Wo sind die Knöpfe?

Fast ein Jahr ist es her, dass das iPhone 14 seine Premiere feierte. Nun steht der Nachfolger in den Startlöchern. Apple-Fans dürfen sich den September rot im Kalender markieren, denn das Unternehmen hat die Vorstellung des neuen iPhone 15 für diesen Monat angekündigt. Die Keynote wird am Dienstag um 19 Uhr MESZ unter dem Motto „Wonderlust“ (zu Deutsch: „Sehnsucht nach Wunder“) stattfinden.

Die Suche nach den Knöpfen – iPhone 15 setzt auf Solid-State-Elemente statt mechanischer Schalter.

Die nächste Generation des iPhones, das iPhone 15, wird voraussichtlich keine mechanischen Schalter mehr haben, und sogar der Stummschalter wird verschwinden, laut verschiedenen Quellen. Stattdessen werden die Knöpfe durch Solid-State-Elemente ersetzt. Dies bietet den Vorteil, dass das Gerät dichter wird und somit kein Wasser oder Staub eindringen kann. Die Entwickler haben für die Lautstärkeregelung einen Kippschalter eingeführt.

Es gibt auch Gerüchte, dass das iPhone 15 ohne den traditionellen Kippschalter für die Stummschaltung auskommen könnte. Stattdessen könnte ein neuer „ActionButton“ mit erweiterten Funktionen zum Einsatz kommen. Ein weiteres Feature, das das iPhone 15 von seinem Vorgänger abheben könnte, ist ein USB-C-Anschluss. Vor allem die Schnellladefunktion des iPhones könnte davon profitieren.

Allerdings wird vermutet, dass nur von Apple zertifiziertes Zubehör den USB-C-Anschluss vollständig unterstützt. Das bedeutet, dass nur diejenigen, die das teurere „Made for iPhone“-Ladekabel kaufen, ihr Handy innerhalb von etwa einer Stunde aufladen können.

Preis und Verfügbarkeit

Was den Preis angeht, so wird erwartet, dass das iPhone 15 in etwa so viel kosten wird wie seine Vorgänger. Das iPhone 14 (128 GB) kostete bei seiner Einführung 999 Euro. Für das iPhone 15 Pro (1.099 Euro) und das iPhone 15 Pro Max (etwa 1.199 Euro) wird man vermutlich tiefer in die Tasche greifen müssen.