Ist das der Lieblingssnack vieler Jugos?

Auf einer Facebook-Seite, die dem Leben im ehemaligen Jugoslawien gewidmet ist, wurde ein Foto veröffentlicht, das viele in ihre Kindheit zurückversetzte. Vielleicht nicht so reich und chic, aber, wie man heute sagt, wahrscheinlich gesünder als die jetzigen Speisen.

Die meisten jungen Eltern bemerken, dass ihre Kinder in Sachen Ernährung ziemlich wählerisch sind, denn es gibt zwar viel Auswahl an Lebensmitteln, aber mit weniger Qualität und nicht so gesund, wie in der Zeit, als die heutigen Balkaner mittleren Alters aufwuchsen.

Damals gab es nicht viel Auswahl, das Essen wurde zu Hause gekocht und in großen Töpfen, wie Bohnen, grüne Bohnen, Erbsen, hausgemachte Suppen, gefüllte Paprika und Sarma. Fast Food gab es bis zum Erscheinen der berühmten roten Kioske mit Würstchen in Brötchen noch nicht einmal. Hier und da gab es neben Bars und Restaurants nur ein paar Grilllokale.

Daher erinnerte dieses Foto, das eine mit Schmalz und gemahlenem Paprika bestrichene Brotschnitte zeigte, viele Menschen an ihr Lieblingsfrühstück, ihren Lieblingssnack oder ihr Abendessen, weil sie es immer zu Hause hatten.

Und dann setzten zahlreiche Kommentare ein: „Es gibt nichts Leckeres. Goldene Zeiten.“ „Ist es Schmalz mit Zwiebeln und Paprika? Wenn ja, dann war es für mich als Kind das Allerbeste, als meine Großmutter es für mich vorbereitete und das Brot noch warm aus dem Brotbackofen war. Es zerging in meinem Mund und ich esse es heute noch.“

„Heutzutage ist es besser, sowas zu essen, als Fast Food zu kaufen. Es ist gesünder und natürlicher als Fast Food.“, waren einige der Kommentare.