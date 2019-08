Ist die 15-jährige Tochter der Geissens auf diesem Foto zu sexy für ihr Alter?

15-Jährige im Keller eines Mehrfamilienhauses vergewaltigt

Ein 15-jähriges Mädchen ist am Wochenende im Keller eines Mehrfamilienhauses Opfer einer Vergewaltigung geworden. Das Mädchen wurde in ein Spital aufgenommen, der 18-jährige Täter wurde gefasst. In der deutschen Stadt Chemnitz wurde am Samstag ein 15-jähriges Mädchen verschleppt und vergewaltigt. Ein 18-Jähriger steht im Verdacht. Dem Opfer gelang es zu fliehen. Gegen den Mann wurde