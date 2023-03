Künstliche Intelligenz hat uns gezeigt, wer die beliebtesten Serben der Geschichte sind, und die Liste ist ziemlich überraschend.

Die Auswahl an sich ist nicht umstritten, ihre Reihenfolge aber definitiv, insbesondere was die Rangfolge der ersten beiden Persönlichkeiten betrifft. An erster Stelle steht der beste Tennisspieler der Welt, Novak Djokovic, und erst nach ihm der einflussreichste Wissenschaftler der Geschichte, Nikola Tesla (was automatisch das berühmte Dilemma „ist Tesla Serbe oder Kroate“ beantwortet).

Die Tatsache, dass Novak der erste ist, mag jedoch vielen ungewöhnlich erscheinen, wenn man bedenkt, wie groß der Beitrag von Nikola Tesla zur Entwicklung der Gesellschaft als Ganzes ist. Da immer wieder gefragt wird, ob Nikola Tesla Serbe oder Kroate ist und es darüber hitzige Diskussionen gibt, brauchten wir zusätzliche Aufklärung von der künstlichen Intelligenz über seine Nationalität.

„Nikola Tesla war ein ethnischer Serbe, der im österreichischen Kaiserreich auf dem Gebiet des heutigen Kroatiens geboren wurde. Zum Zeitpunkt seiner Geburt im Jahr 1856 war die Region Teil des österreichischen Kaiserreichs und später Österreich-Ungarns. Während Teslas Staatsangehörigkeit serbisch ist, liegt sein Geburtsort im heutigen Kroatien, wo er den größten Teil seiner Kindheit und seines frühen Erwachsenenalters verbrachte. Teslas serbisches Erbe und seine serbische Nationalität sind jedoch weithin anerkannt und er wird oft als serbisch-amerikanischer Erfinder und Wissenschaftler bezeichnet“, so das Ergebnis der künstlichen Intelligenz.

Interessant ist auch, dass Regisseur Emir Kusturica auf dem dritten Platz liegt und Mihajlo Pupin erst danach kommt, sodass es den Anschein hat, dass es auf der Welt viel interessantere aktuelle Persönlichkeiten gibt als Wissenschaftler, die die gesamte Menschheit verbessert haben.

Die Liste wird auf die gleiche Weise fortgesetzt. Es stellt sich daher heraus, dass die ehemalige Tennisspielerin Ana Ivanovic beliebter ist als Milutin Milankovic, gefolgt von Vuk Stefanovic Karadzic.

Hinter dem Mann, der für die Reform der serbischen Sprache verantwortlich ist, steht der ehemalige Präsident Serbiens, Slobodan Milosevic. Den Platz hinter Slobodan Milosevic nahm der Nobelpreisträger Ivo Andric ein, der aber von der künstlichen Intelligenz als Kroate identifiziert wurde.

Die Auswahl der künstlichen Intelligenz zum Thema der berühmtesten Serben der Welt wurde von der weltberühmten Performance-Künstlerin abgerundet, Marina Abramovic.