Ivan Rakitic verlässt Saudi Pro League!

Ivan Rakitic kehrt der Saudi Pro League den Rücken und schließt sich Hajduk Split an. Der 36-jährige Mittelfeldregisseur, dessen Karriere ihn bisher noch nie in seine kroatische Heimat geführt hatte, hat einen Vertrag für ein Jahr mit Option auf eine weitere Spielzeit unterzeichnet. Dieser Schritt kommt nach einem kurzen, sechsmonatigen Gastspiel bei Al-Shabab FC, trotz eines dort bestehenden Vertrags bis 2025.

In seinem kurzen Aufenthalt bei Al-Shabab kam Rakitic auf lediglich acht Einsätze, in denen er ein Tor erzielte und einen weiteren Treffer vorbereitete. Nun führt ihn sein Weg erstmals nach Kroatien, in das Land seiner Wurzeln. Rakitic, der in der Schweiz geboren wurde und seine Jugendzeit beim FC Basel verbrachte, machte sich zunächst in Deutschland beim FC Schalke 04 einen Namen, bevor er über Spanien, wo er bei Sevilla und Barcelona Spielzeit sammelte, nun in Split landet.

Neue Herausforderungen in Split

Bei Hajduk Split trifft Rakitic auf bereits bekannte Gesichter, darunter Ivan Perisic und Nikola Kalinic, mit denen er früher in der kroatischen Nationalmannschaft zusammenspielte. Letzterer ist mittlerweile nach seinem Karriereende im operativen Bereich des Vereins tätig. Die Anwesenheit von Gennaro Gattuso als Trainer verspricht zudem eine spannende Saison für den kroatischen Club, dem Rakitic zusätzliche Erfahrung und Führungsqualitäten bringen dürfte.

Der Wechsel nach Split markiert ein bemerkenswertes Kapitel in Rakitics Karriere, der nun erstmals vor heimischem Publikum auflaufen wird. Seine reiche Erfahrung auf internationaler Ebene, insbesondere aus Zeiten bei Top-Clubs wie dem FC Barcelona und Sevilla, verspricht eine bedeutende Verstärkung für Hajduk Split.