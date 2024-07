Gewitterfront wirbelt Österreichs Wetter durcheinander!

Österreich steht zu Beginn dieser Woche unter dem Einfluss einer kräftigen Gewitterfront, die direkt aus dem hohen Norden hereinzieht. Diese bringt nicht nur in der Bundeshauptstadt Wien spürbare Veränderungen mit sich, sondern wirbelt das Wettergeschehen im gesamten Land gehörig durcheinander. Von Schauern und Gewittern bis zu einer kurzzeitigen Abkühlung, gefolgt von einer erneuten Hitzewelle, erwartet die Einwohner Österreichs eine meteorologische Achterbahnfahrt.

Die langgestreckte Kaltfront eines Tiefdruckgebiets bei Island überquert am Montag die österreichischen Grenzen und sorgt verbreitet für nasses und gewittriges Wetter. Vor allem im Süden und Südosten des Landes müssen sich die Menschen auf kräftige Entladungen einstellen. In den folgenden Tagen hält die nordwestliche Höhenströmung das unbeständige Wetter aufrecht, bevor gegen Wochenende der Hochdruck die Oberhand gewinnt und erneut hochsommerliche Temperaturen mit sich bringt.

Lokale Gewitter bedrohen den Frieden

UBIMET-Experte Nikolas Zimmermann warnt vor Schauern und Gewittern, die in einigen Teilen Österreichs zu großen Regenmengen in kurzer Zeit führen können. Besonders im Blickpunkt stehen dabei der Norden Ober- und Niederösterreichs sowie die Obersteiermark. Doch auch Wien bleibt von der unbeständigen Wetterlage nicht verschont. „Lokale Gewitter sind auch in der Bundeshauptstadt möglich“, so Zimmermann, wobei diese sich aufgrund ihrer langsamen Bewegung an Ort und Stelle entladen.

Windverhältnisse geben Anlass zur Aufmerksamkeit

Nebesn den Regenfällen sorgt auch der Wind für Gesprächsstoff. Vor allem im östlichen Donauraum wird am Montag ein kräftiger Westwind erwartet, der nicht nur abseits der Gewitter spürbar sein wird. Die frische Luft aus West- und Mitteleuropa lässt den Druck steigen und führt zu stürmischen Böen von bis zu 60 km/h.

Wetterumschwung in Sicht

Die Wetterlage, die momentan von starken Schwankungen geprägt ist, steht laut Zimmermann kurz vor einem Umschwung. In den kommenden Tagen breiten sich demnach Luftmassen vom Nordatlantik nach Mitteleuropa aus und sorgen für eine leichte Abkühlung. Doch das kommende Wochenende verspricht erneut Hochsommer mit Temperaturen, die im östlichen Flachland bis zu 35 Grad erreichen können.

In den darauffolgenden Tagen setzt sich das gemischte Wetterbild fort, mit Schauern und Gewittern vor allem in den Nordalpen und von Osttirol über Kärnten bis in die Steiermark. Im Gegensatz dazu zeigt sich das Wetter im Donauraum und im Osten von seiner freundlicheren Seite mit trockenen Abschnitten und sonnigen Momenten. Der Wind bleibt ein konstanter Begleiter der wechselhaften Tage.