Jelena Karleusa erhält Geschenk aus 24-karätigem Gold

Popsängerin Jelena Karleusa hat ihren Followern auf Instagram von einem ungewöhnlichen Geschenk berichtet, das sie erhalten hat: drei Rosen aus 24-karätigem Gold.



Diese stammen aus einer limitierten Kollektion und Jelena hat auch die Nachricht gezeigt, die sie mit ihnen erhalten hat.

In der Nachricht wurde angedeutet, dass sie die goldenen Rosen in ihrer Lieblingszahl – drei – erhalten hat.





(Foto: Printscreen/Instagram)

(Foto: Printscreen/Instagram)

Jelena Karleuša, auch bekannt als JK, ist eine serbische Sängerin, Songwriterin, Modeikone und Fernsehpersönlichkeit. Sie wurde am 17. August 1978 in Belgrad, Serbien geboren. Karleuša begann ihre Musikkarriere in den 1990er Jahren und hat im Laufe der Jahre zahlreiche Alben und Singles veröffentlicht. Sie ist eine der beliebtesten und erfolgreichsten Pop-Sängerinnen in Serbien und den Balkanländern.