JK wird Slowenien beim Eurovision Song Contest vertreten?

Die Sängerin Jelena Karleusa gibt jedes Jahr vor dem Wettbewerb zur Auswahl des serbischen Vertreters für den Eurovision Song Contest ihre Meinung zu den Künstlern ab, die sich für den nationalen Wettbewerb bewerben, doch vor einiger Zeit ist sie aufgrund der Aussage von Sasa Popovic ins Rampenlicht gerückt, dass sie eigentlich die ideale Vertreterin beim ESC wäre.

Angeblich hat er vor 6 Jahren mit dem Medium Javni servis verhandelt, und jetzt sagt die Sängerin „wenn Serbien sie nicht will, kann sie für Slowenien singen“, denn vor drei Jahren schickte ihr das Land eine Einladung: „Ich habe zusätzlich zum serbischen auch einen slowenischen Reisepass. Ich habe auch die Staatsbürgerschaft, also kann ich Slowenien auch beim Eurovision vertreten. Meine Großmutter mütterlicherseits war Slowenin. Ich erhielt eine Einladung von den slowenischen Organisatoren, das Land beim ESC zu vertreten. Pabllo Vitar war sogar mit mir als Spezialgast auf der Bühne“, sagte JK, wie Informer berichtet, und fuhr fort: „Es gab einige technische Probleme und ich beschloss, den Song zurückzuziehen. Ich habe klug gehandelt, weil in diesem Jahr die Coronavirus-Pandemie ausbrach und alles aufhörte“, enthüllte die Sängerin.

Jelena ist seit Jahren der Meinung, dass sie Serbien nur dann beim Eurovision Song Contest vertreten wird, wenn RTS sie ohne Wettbewerb direkt auswählt und zum ESC schickt.

„Javni servis sollte mich einladen, weil ich kein Interesse daran habe, mit irgendjemandem in diesem Land zu konkurrieren. Vor allem nicht mit irgendwelchen Amateuren oder Leuten, die nicht einmal in unserem Land, geschweige denn in der Welt, Erfolge erzielt haben. Ausländische Medien fragen mich ständig nach dem ESC, und ich tue so, als wäre ich diejenige, die kein Interesse hat. Das Team von RTS wird lieber viel Geld ausgeben und jemanden zum Wettbewerb schicken, der in seinem Land nicht einmal bekannt ist, und nur bloß nicht mich oder einen anderen echten Star. Wer weiß, vielleicht werde ich in Zukunft etwas für Slowenien singen und es beim Eurovision Song Contest vertreten. Wenn mich Serbien nicht will, gibt es jemanden, der es tut!“, erklärte JK.