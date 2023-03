Zvezde Granda – Sänger ist tödlich verunglückt

Der Sänger Nemanja Vukovic ist gestorben. Letzte Nacht ereignete sich auf der Autobahn Sid-Belgrad in der Nähe des Straßenteils Dobanovacka petlja ein schrecklicher Unfall, als der junge Sänger Nemanja Vukovic (22) von der Straße abkam und gegen eine Leitplanke prallte.

Es wird vermutet, dass er das Fahrzeug verließ und die Autobahn überqueren wollte, als ihn ein Bus aus Richtung Banja Luka überfuhr.

„Unmittelbar vor dem schrecklichen Unfall hatte das Opfer N.V. einen Unfall, als er mit einem „Volkswagen“ aus Belgrad in Richtung Sid fuhr und von der Straße abkam und gegen eine Leitplanke prallte. Dann stieg er mutmaßlich aus dem Fahrzeug aus und versuchte, als Fußgänger die Fahrspuren der Autobahn zu überqueren, die für die entgegengesetzte Richtung, also von Sid nach Belgrad, vorgesehen waren“, erklärte die mit dem Fall vertraute Quelle gegenüber Informer.

N.V. starb an seinen Verletzungen, kurz nachdem er von dem Bus angefahren worden war. Der Tod wurde von einem Notarzt bestätigt, der kurz darauf mit seinem Rettungsteam am Unfallort war. Niemandem ist klar, aus welchem ​​Grund er auf die andere Seite wollte. Vielleicht war er in einem Schockzustand oder es war etwas anderes im Spiel.

Nemanja stammt aus Foca, er trat im Alter von 18 Jahren bei „Zvezde Granda“ an, danach begann seine Karriere.