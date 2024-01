Jetzt Antrag stellen und 2.500 Euro Bonus kassieren!

Im Jahrwechsel kommen nicht nur steuerliche Anpassungen und gesteigerte Sozialleistungen auf uns zu, sondern auch zusätzliche Einmalzahlungen und Boni für private Haushalte. Berechtigte, die einen Antrag stellen, können beispielsweise mit bis zu 2.500 Euro zusätzlich auf ihrem Konto rechnen.

Auch im Jahr 2024 sind verschiedene Boni und finanzielle Unterstützungen geplant, um private Haushalte finanziell zu entlasten. Eine Neuigkeit ist der vollständige Angehörigenbonus in Höhe von 1.500 Euro, der erstmals ausgezahlt wird. Diese Summe wird in zwölf monatlichen Raten zu je 125 Euro überwiesen. Im Jahr 2023 erfolgte bereits eine halbe Auszahlung von 750 Euro an berechtigte Personen.

Der Angehörigenbonus steht allen Personen offen, die Angehörige mit mindestens Pflegestufe 4 betreuen, vorausgesetzt sie erfüllen die erforderlichen Bedingungen wie beispielsweise ein maximales Monatseinkommen von 1.500 Euro für die pflegende Person sowie die notwendige Pflegedauer. Ein Antrag ist jedoch erforderlich.

Wenn Angehörige aufgrund des Pflegebedarfs nicht mehr erwerbstätig sind oder als pflegende Angehörige versichert sind, entfällt ohnehin die Einkommensvoraussetzung.

Sozialgerichte haben die Befugnis, die Sachlage in Fällen von Rückforderungsansprüchen oder ungerechtfertigter Nichtauszahlung des Angehörigenbonus zu überprüfen und zu verhandeln. Zudem gibt es im Jahr 2024 Verbesserungen in Bezug auf den Einkommensnachweis von pflegenden Angehörigen sowie hinsichtlich der erforderlichen Meldepflichten.

1.000 Euro zusätzlich

Seit Oktober 2023 wird in Niederösterreich neben dem Angehörigenbonus auch der neue „NÖ Pflege- und Betreuungsscheck“ in Höhe von 1.000 Euro ausgezahlt. Auch für diesen Zuschuss ist die Beantragung erforderlich. Die Möglichkeit, diesen Bonus zu erhalten, besteht auch im aktuellen Jahr. Anträge können sowohl online als auch telefonisch unter der Nummer 02742 / 9005 – 9095 gestellt werden. Für die Bewohnerinnen und Bewohner von Niederösterreich bedeutet dies, dass sie zusammen mit dem Pflegebonus ab dem Jahr 2024 insgesamt bis zu 2.500 Euro pro Jahr erhalten können.

Erhöhtes Pflegegeld ab 2024

Ab dem 1. Januar 2024 wurden die Pflegegeldsätze angehoben, was je nach Pflegestufe einen zusätzlichen Betrag von bis zu 2.061 Euro pro Monat bedeutet.

