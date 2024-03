Jobs mit nachhaltiger Zukunft!

BLITZBLANK, startet als erstes österreichweites CO 2 -neutrales Reinigungsunternehmen seine nachhaltige Werbekampagne für 2024 und setzt Branchenstandards.

In einer Welt, die zunehmend von den Auswirkungen des Klimawandels und der Umweltverschmutzung betroffen ist, wird das Engagement für Umweltschutz und Nachhaltigkeit immer wichtiger.

„Wenn man beginnt sich mit Umweltschutz zu beschäftigen, bemerkt man wieviel es zu tun gibt. Nachdem Nachhaltigkeit bei jedem Einzelnen beginnt, war es uns in der Geschäftsführung wichtig, ein Zeichen der ökologischen Verantwortung für die Gesellschaft mit unserem Unternehmen zu setzen!” erklärt Mario Reichel, Geschäftsführer von BLITZBLANK.

Ökologische Werte

Im Reinigungsunternehmen BLITZBLANK lebt man ökologische Werte, die von der Geschäftsführung und allen Mitarbeitenden mitgetragen werden.

„Wir sind stolz darauf, dass wir als Unternehmen einen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Immer mehr unserer Kunden suchen sich nachhaltige Partner und Gleichgesinnte beim Thema Umweltschutz. So kann CO 2 Neutralität auch durch einen wirtschaftlichen Mehrwert übersetzt werden” so Mario Reichel weiter.

BLITZBLANK richtet seine Geschäftspraktiken nach dem Motto der Vereinten Nationen und Generalsekretär Ban Ki Moon „There is no Planet B” aus und folgt den Sustainable Development Goals (SDGs), um seinen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten.

BLITZBLANK Reinigungskraft Slavica Popović. (FOTO: zVg./Johannes Kernmayer)

Ein Jahrzehnt ökologischer Innovation und internationaler Expansion

Vor über einem Jahrzehnt begann BLITZBLANK mit dem Einsatz ökologischer Reinigungsmittel und der Reduzierung von Plastik, gefolgt von der Implementierung der SDG-Leitbilder, der Umstellung auf Ökostrom und der Erneuerung des Fuhrparks mit Elektro- und Hybridfahrzeugen bis 2022, als Scope 3 erreicht wurde. Diese Initiativen spiegeln BLITZBLANKs ökologisches Engagement wider und stärken durch Projekte wie die Berliner U-Bahn-Reinigung seine internationale Präsenz und Markteintritt in Deutschland. Die aktuelle Werbekampagne unterstreicht erneut seine Zeitgemäßheit.

Mag. Aline Basel, CMO von BLITZBLANK, betont:

„Die Werbesujets sprechen für sich und sind nicht nur ein Sinnbild des eigenen Erfolgs und die Veranschaulichung unserer Verantwortung gegenüber der Umwelt und den kommenden Generationen, sondern auch ein Aufruf an alle Wirtschaftstreibenden, sich ökologischer Werte bewusst zu werden!”

So war es auch naheliegend, dass die ästhetischen Sujets der Werbekampagne von den stolzen BLITZBLANK Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den Medienvertretern und der Presse in einer grünen Oase, umgeben von Fauna und Flora mitten in der Bundeshauptstadt präsentiert wurden.

Die Botschaft ist klar:

Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind integraler Bestandteil des Unternehmens, das seine Dienstleistung zu 100% CO2 neutral anbietet.