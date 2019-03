Jugendliche aus der Vojvodina verbrennen Karadžić-Transparent (VIDEO)

Vermeintlicher Terrorist aus Gemeindebau: „So viele Leben wie möglich auslöschen“

Am Sonntag kam es in Wien-Simmering zu einer groß angelegten Terror-Razzia in einem Gemeindebau. (KOSMO berichtete) Die Wohnung eines Irakers wurde im Zusammenhang mit den geplanten Anschlägen auf ICE-Züge in Deutschland durchsucht.