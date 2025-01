Jugo-Familienstreit eskaliert: Frau sticht Bruder nieder!

In Wien-Ottakring sorgte am Sonntag ein schwerwiegender Vorfall für einen Polizeieinsatz. Eine 51-jährige Frau aus Slowenien alarmierte die Polizei nach einem eskalierten Streit mit ihrem Bruder in ihrer Wohnung. Die alarmierten Beamten des Stadtpolizeikommandos Ottakring trafen in einem Mehrparteienhaus im 16. Bezirk auf einen blutenden Mann, der ihnen entgegenkam.

Bei dem Verletzten handelte es sich um den 48-jährigen Bruder der Frau. Berichten zufolge gerieten die Geschwister in der Wohnung der Frau in eine heftige Auseinandersetzung, die in einem Messerangriff endete. Die Schwester wird verdächtigt, ihren Bruder mit einem Messer verletzt zu haben.

Die Berufsrettung Wien versorgte das Opfer notfallmedizinisch und transportierte es in ein Krankenhaus. Glücklicherweise befindet sich der Mann derzeit außer Lebensgefahr. Polizeibeamte sicherten am Tatort die mutmaßliche Tatwaffe und nahmen die Frau vorläufig fest.

Lesen Sie auch: Pfand-Schock: Jetzt ändern die Österreicher ihre TrinkgewohnheitenÖsterreich steht vor einer nachhaltigen Revolution: Das Einwegpfandsystem und der Trend zu Wassersprudlern könnten das Konsumverhalten nachhaltig verändern.

Pfand-Schock: Jetzt ändern die Österreicher ihre TrinkgewohnheitenÖsterreich steht vor einer nachhaltigen Revolution: Das Einwegpfandsystem und der Trend zu Wassersprudlern könnten das Konsumverhalten nachhaltig verändern. Österreich: Zoll stoppt Balkan-Kleinbus mit 60.300 ZigarettenEnde November 2024 entdeckten Zöllner in einem Kleinbus mit bulgarischem Kennzeichen insgesamt 60.300 Zigaretten. Der 24-jährige bulgarische Lenker und sein

Österreich: Zoll stoppt Balkan-Kleinbus mit 60.300 ZigarettenEnde November 2024 entdeckten Zöllner in einem Kleinbus mit bulgarischem Kennzeichen insgesamt 60.300 Zigaretten. Der 24-jährige bulgarische Lenker und sein 17-Jähriger rast mit BMW in Brückengeländer (FOTOS)Drei Jugendliche wurden bei einem schweren Verkehrsunfall verletzt. Der Unfall wurde durch überhöhte Geschwindigkeit verursacht.

Fortgang der Ermittlungen

Ein von der Polizei durchgeführter Alkoholtest ergab bei der Verdächtigen einen Promillewert von 0,96. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde sie in eine Justizanstalt überstellt. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen, um die genauen Umstände des Messerangriffs sowie die Hintergründe des Streits umfassend zu klären. Der Vorfall bleibt Gegenstand intensiver Ermittlungen.