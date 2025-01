Ära endet: DIESER Hersteller wird keine Smartphones mehr herstellen!

Nokia zieht sich aus dem Smartphone-Markt zurück, nachdem HMD Global die Marke nicht wiederbeleben konnte. Nur klassische Feature-Phones bleiben erhalten.

Der traditionsreiche Mobiltelefonhersteller Nokia hat sich aus dem Smartphone-Geschäft zurückgezogen. Diese Entwicklung war erwartet worden, nachdem Nokia in den vergangenen Jahren trotz aller Bemühungen nicht an frühere Erfolge anknüpfen konnte. Nach neun Jahren unter der Führung von HMD Global, das 2016 die Markenrechte erwarb und zahlreiche ehemalige Nokia-Mitarbeiter einstellte, hat das Unternehmen nun die Produktion der Nokia-Smartphones eingestellt.

HMD Global’s Übernahme und der Neuanfang

2016 stand Nokia vor großen Herausforderungen, als sich HMD Global, ein finnisches Unternehmen, die Rechte an der Marke sicherte und damit die Wiederbelebung des einstigen Handy-Giganten plante. Das Ziel von HMD war ambitioniert: Nokia sollte wieder unter den führenden Handy-Herstellern vertreten sein. Doch trotz intensiver Bemühungen konnte HMD Global die Marke nicht zu alter Stärke zurückführen. Der Marktanteil der Nokia-Smartphones sank kontinuierlich und liegt heute bei lediglich 0,25 Prozent. Bereits 2024 verabschiedete sich HMD hauptsächlich von Nokia-Branding bei Smartphones zugunsten der eigenen Marke.

Einstellung der Nokia-Smartphones

Im Januar 2025 wurde das endgültige Ende von Nokia als Smartphone-Hersteller besiegelt. Auf der HMD-Website findet man in der Smartphone-Kategorie nur noch Geräte von HMD. Nokia-Smartphones sind lediglich über einen separaten Link zugänglich, der zu einer Unterseite mit den letzten verbleibenden Modellen führt. Diese, zuletzt im Juni 2023 produziert, sind nicht mehr im Handel verfügbar. Die kryptische Mitteilung „Dieses Telefon ist nicht mehr verfügbar“ offenbart das langsame Verschwinden der Nokia-Smartphone-Linie.

Wo bekomme ich noch ein Nokia-Handy?

Für Nostalgiker gibt es noch einige Möglichkeiten, Nokia-Handys zu erwerben. Restbestände sind bei Online-Händlern wie Amazon zu finden, darunter das Nokia G22 für 162 Euro, das G42 für 164 Euro oder das speziell robuste XR21 für 482 Euro. Darüber hinaus produziert HMD weiterhin klassische Nokia-Feature-Phones, welche ab 30 Euro erhältlich sind und ein gewisses Retrogefühl transportieren.

Die Marke Nokia wird zwar nicht mehr für Smartphones genutzt, bleibt jedoch durch ihre Feature-Phones in Erinnerung und hinterlässt ein bedeutendes Erbe in der Geschichte der Mobilfunktechnologie. Die einst große Präsenz von Nokia in den Händen vieler Kunden wird zumindest in nostalgischen Erinnerungen weiterleben.