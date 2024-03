Dieses Handy stößt das iPhone als bestes Smartphone vom Thron

In der Welt der mobilen Technologie hat sich Google mit seinem Pixel 8 Pro den Spitzenplatz erobert. Der Tech-Gigant hat den prestigeträchtigen Global Mobile Award (GLOMO) für das beste Smartphone des Jahres beim diesjährigen Mobile World Congress (MWC) in Barcelona erhalten. Im Vorjahr ging dieser begehrte Titel an das iPhone 14 Pro von Apple. Doch dieses Jahr ist es Google, das zum ersten Mal diesen renommierten Preis mit nach Hause nimmt.

Die Auszeichnung „Bestes Smartphone“ ist eine der bedeutendsten Kategorien bei den GLOMO Awards. Sie würdigt herausragende Leistungen, Innovationen und Führungsqualitäten im Smartphone-Bereich. Die Bewertung basiert auf der Einschätzung führender unabhängiger Analysten, Journalisten und Influencer weltweit, die die auf dem Markt befindlichen Smartphones im Zeitraum von Januar bis Dezember 2023 unter die Lupe genommen haben.

Pixel 8 Pro

Das Pixel 8 Pro hat sich gegen eine starke Konkurrenz durchgesetzt, darunter einige der besten Smartphones, die derzeit auf dem Markt sind. Doch was hat das Pixel 8 Pro so besonders gemacht? Es waren vor allem seine innovativen KI-Funktionen, wie der Magic Editor, Best Take und Audio Magic Eraser, die die Jury beeindruckt haben. Hinzu kommt ein außergewöhnliches Kamerasystem, das Pixel-Benutzer bereits gewohnt sind, und eine beeindruckend lange Update-Unterstützung von sieben Jahren.

(FOTO: wikimedia/SimonWaldherr)

Apple KI?

Apple hat sich bisher noch zurückgehalten, wenn es um KI und maschinelles Lernen geht. Vielleicht plant das Unternehmen aus Kalifornien, mit dem iPhone 16 einen großen Sprung in diesem Bereich zu machen?

Aber Google war nicht der einzige Gewinner auf dem MWC 2024. Der Award für das am besten vernetzte Verbrauchergerät, der „Best Connected Consumer Device“, ging an das Samsung Galaxy Tab S9 Ultra. Dieser Preis würdigt Geräte, die innovative und nützliche Funktionen in die Haushalte der Verbraucher bringen. Das Samsung-Tablet konnte sich gegen eine starke Konkurrenz durchsetzen.