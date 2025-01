Wer digitale Vignette haben will, muss diese bis Dienstag kaufen!

Die „alten“ Jahres-Vignetten sind noch bis 31. Jänner 2025 gültig, dann endet endgültig das Vignettenjahr 2024. Das bedeutet: Ab 1. Februar muss entweder korrekt geklickt oder gepickt werden: Klebevignette in Seegrün oder die Digitale Vignette 2025.

Damit auch die Digitale Vignette mit Sicherheit ab 1. Februar gilt, erinnert die ASFINAG an den Stichtag 14. Jänner. Weil man erst am 18. Tag nach dem Online-Kauf die Digitale Jahres-Vignette verwenden kann, ist der 14. Jänner ein ganz wichtiger Tag für alle, die lieber klicken statt picken. Wer also bis dahin im ASFINAG Mautshop, auf asfinag.at oder über die kostenlose ASFINAG-App die Digitale Jahres-Vignette kauft, stellt sicher, ohne Probleme ab 1. Februar 2025 Österreichs Autobahnen und Schnellstraßen benützen zu können. Der Grund dafür liegt in der Konsumentenschutzfrist, die auf EU-Gesetzes-Basis für alle Kunden bei Online-Käufen gilt.

„Unsere Kundinnen und Kunden verfügen mittlerweile über eine sehr große Auswahl an Angeboten bei den Vignettenprodukten. So können alle Vorteile, die gerade die Digitalen Vignetten bieten, unkompliziert genutzt werden. Wichtig ist und bleibt, sich rechtzeitig um eine gültige Vignette – egal, ob man klickt oder pickt – zu bemühen. Deswegen weisen wir auf den Stichtag 14. Jänner hin“, so ASFINAG-Geschäftsführerin Claudia Eder.

Keine Panik gilt aber auch, wer es nicht bis zum 14. Jänner schafft, eine Digitale Jahres-Vignette zu kaufen. Sofort gültige Digitale Jahres-Vignetten gibt es an den Verkaufsautomaten der ASFINAG, bei ausgewählten Vertriebsstellen, an den sechs ASFINAG-Mautstellen, bei Trafiken und Tankstellen sowie bei den Partnern ÖAMTC, ARBÖ und ADAC.

Sofortige Gültigkeit bei 1- und 10-Tages-Vignetten

Optimaler ist das Angebot bei den Kurzzeit-Vignetten: Sofort gültig sind selbst bei Online-Kauf die 1-Tages- und 10-Tages-Vignette.

Der Gültigkeitszeitraum der Kurzzeit-Vignetten kann beim Online-Kaufvorgang ausgesucht werden. Genauso wie die 10-Tages- und 2-Monats-Vignetten ist die 1-Tages-Vignette an einem jeweiligen Kalendertag von 0 bis 24 Uhr gültig.

Vorsicht beim Online-Kauf

Die ASFINAG empfiehlt, ausschließlich im ASFINAG Mautshop online die Digitale Vignette zu kaufen. Im Internet gibt es zahlreiche Anbieter, die auf den Vignettenpreis Aufschläge an die Kunden verrechnen. Diese Verkäufer sind nicht autorisiert – deswegen appelliert die ASFINAG, ausschließlich im ASFINAG Mautshop und nicht über andere Websites die Vignette zu erstehen.