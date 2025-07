Jugoslavijo!“: So singen Bosnier, Serben & Kroaten gemeinsam! (VIDEO)

In einem Frankfurter Club geschah das Unerwartete: Bosniaken, Serben und Kroaten feierten gemeinsam zu jugoslawischen Klängen – ein emotionales Wiedersehen mit der Vergangenheit.

In Frankfurt erlebten Balkanvölker einen seltenen Moment der Einheit, der in den sozialen Medien für Begeisterung sorgte. Bosniaken, Serben und Kroaten kamen in einem Club zusammen und feierten gemeinsam zu dem symbolträchtigen Lied „Jugoslavijo“, bekannt für seine erste Zeile „Von Vardar bis zum Triglav“ (Fluss in Nordmazedonien bis zum höchsten Berg Sloweniens, symbolisiert die geografische Ausdehnung des ehemaligen Jugoslawien). Das viral gegangene Video zeigt die ausgelassene Stimmung unter den Feiernden, die für einen Abend alle Unterschiede beiseite legten.

⇢ Nach Jahren der Feindschaft: Serbien und Kroatien suchen Versöhnung



Emotionale Reaktionen

Die Reaktionen im Netz waren überwältigend emotional. „Bravo Jugoslawen“, schrieb ein Nutzer, während eine Frau aus Nordmazedonien gestand: „Ich höre zu und weine, Grüße von einer Jugoslawin.“ Andere kommentierten: „Respekt! Ich bin auch dabei, wenn ihr das nächste Mal feiert“ oder „Ich werde weinen, ich schwöre, ich kann nicht hinsehen.“ Ein besonders nachdenklicher Kommentar lautete: „Alles ist möglich, wenn Menschen zusammenhalten… sagt mir, dass das Akkordeon nicht die geheime Verbindung für uns alle ist.“

Symbol der Versöhnung

Was als einfache Feier begann, entwickelte sich zu einem berührenden Symbol der Versöhnung. Die Szene in der deutschen Stadt Frankfurt zeigt eindrucksvoll, dass trotz der schwierigen Vergangenheit auf dem Balkan Menschlichkeit und Freundschaft über Grenzen hinweg möglich sind – ein Lichtblick in Zeiten, in denen Trennendes oft mehr Aufmerksamkeit erhält als Verbindendes.

Jugo-Nostalgie als kulturelles Phänomen

Interessanterweise erlebt die Jugo-Nostalgie besonders unter jungen Menschen der Diaspora eine Renaissance. Club-Veranstaltungen mit Hits aus dem ehemaligen Jugoslawien sind in Metropolen wie Frankfurt, Belgrad oder Sarajevo zum kulturellen Fixpunkt geworden. Viele der Teilnehmenden haben den Zerfall Jugoslawiens selbst nie erlebt – für sie schaffen diese musikalischen Zusammenkünfte einen emotionalen Erinnerungsraum, der ethnische Grenzen überwindet.

Die gemeinsam gesungenen Lieder wie „Jugoslavijo“ funktionieren dabei als kulturelle Brücke und identitätsstiftendes Element. Für viele junge Menschen mit Balkanwurzeln bieten diese Events die Möglichkeit, eine gemeinsame kulturelle Identität jenseits nationalistischer Narrative zu erleben. Diese Form der Verbundenheit spiegelt sich in der wachsenden Beliebtheit solcher Veranstaltungen wider, die mehr als nur nostalgische Gefühle wecken – sie schaffen einen Raum, in dem Gemeinsamkeiten statt Unterschiede im Vordergrund stehen.