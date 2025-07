Luxusgut: Lammfleischpreise explodieren in bosnischer Stadt!

Der Klassiker für Balkan-Heimkehrer wird unbezahlbar: In Jablanica kostet das berühmte Lammfleisch vom Spieß mittlerweile Preise, die Urlauber aufhorchen lassen.

Lammfleisch-Krise

Wer kennt sie nicht, die obligatorische Einkehr in Jablanica? Zwischen majestätischen Bergen und dem türkisfarbenen Neretva-Fluss gelegen, gilt das Städtchen in Bosnien seit Generationen als kulinarischer Pflichttermin für Heimkehrer vom Adriaurlaub. Doch was einst selbstverständlicher Teil der Reiseroute war, entwickelt sich zunehmend zum kostspieligen Vergnügen.

Preisexplosion

Die Preise für das berühmte Lammfleisch vom Spieß haben mittlerweile Dimensionen erreicht, die so manchen Urlauber schlucken lassen. Für eine bescheidene 300-Gramm-Portion werden inzwischen satte 25 Konvertible Mark (bosnische Währung, etwa 12,50 Euro) fällig. Wer mit der Familie unterwegs ist und eineinhalb Kilogramm bestellt – eine Menge, die gerade ausreicht, um den ersten Hunger zu stillen – muss mit 105 KM tief in die Tasche greifen.

⇢ 354 Euro für den ersten Strandplatz! So explodieren die Preise im Urlaubsland!



Teure Begleiter

Die Begleitkosten verschärfen die Situation zusätzlich: Eine Coca-Cola schlägt mit 5 KM zu Buche, selbst für einen simplen Krautsalat werden 6 KM verlangt. Für eingefleischte Fans des saftigen Bratens mag der Geschmack diese Preise noch rechtfertigen. Doch für eine wachsende Zahl von Reisenden wird der einst erschwingliche Genuss zur finanziellen Herausforderung.

Das Lammfleisch von Jablanica mag geschmacklich nach wie vor die Krone tragen – preislich hat es sich jedoch in Sphären bewegt, die es zum Privileg einer kleinen Gruppe machen.