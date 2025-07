Kritik unerwünscht: Kroatisches Lokal attackiert Gäste mit Pornowitzen

Wer in diesem kroatischen Restaurant Kritik wagt, bekommt mehr als nur einen sauren Blick. Die Betreiber antworten mit Beleidigungen, die selbst hartgesottene Gäste sprachlos machen.

Saisonarbeit in der Gastronomie kann Nerven blank legen. Kombiniert man Menschenmassen, Hitze und Erschöpfung, entsteht eine Mischung, deren Nachwirkungen selbst nach Saisonende noch spürbar sind.

Zunächst die Fakten: Das betreffende Lokal in Pirovac, einer Ortschaft in Kroatien, genießt überwiegend einen guten Ruf – sowohl bei Einheimischen als auch bei Urlaubern. Mit einer Gesamtbewertung von 4,4 Sternen steht es durchaus solide da. Tatsächlich gehört das Restaurant Spalladium mit dieser Bewertung bei über 130 Rezensionen zu den bestbewerteten Lokalen der gesamten Region.

Doch wer es wagt, Kritik zu äußern oder weniger Sterne zu vergeben, muss mit drastischen Reaktionen rechnen. In sozialen Netzwerken kursieren mittlerweile zahlreiche Antworten der Gastronomen auf negative Bewertungen – und diese haben es in sich.

Die verbalen Entgleisungen sind dabei kein neues Phänomen. Seit mindestens fünf Jahren reagieren die Betreiber mit Beleidigungen und Spott auf kritische Stimmen – und setzen diese Praxis bis heute fort.

Drastische Reaktionen

Ein besonders drastisches Beispiel wurde kürzlich auf Reddit geteilt: Ein Gast beklagte sich über einen griechischen Salat für 9 Euro, der lediglich aus Paprika, Tomaten, Oliven und geriebenem Pizzakäse bestand – ohne Feta, Zwiebeln, Gurken oder Olivenöl. Die Antwort der Gastronomen war alles andere als professionell: „Mit Verlaub, wenn ihr beide zusammen vom Kai ins Meer springen würdet, würdet ihr eine Überschwemmung bis nach Österreich verursachen… dringend auf Diät!!! DRINGEND“.

⇢ Gourmet-Triumph: Kroatien erobert mit Spitzenköchen die Michelin-Welt



In einem anderen Fall beschwerte sich ein Gast über hohe Preise und Personal, das die Zutaten der angebotenen Gerichte nicht kannte. Darauf antworteten die Betreiber mit einer persönlichen Attacke: „Andrija… hm… besser, ich poste keine Bilder von uns von letzter Nacht, oder? Hahaha… deine Frau würde dich verprügeln, wenn sie dich wieder mit Kristina sehen würde, hahah“.

Vulgäre Beleidigungen

Selbst auf eine schlichte Ein-Stern-Bewertung ohne Kommentar reagierten die Restaurantbetreiber mit einer vulgären Beleidigung: „Diesen Stern wird deine Mutter auf die Stirn bekommen, wenn ihr euch auf PornHub kennenlernt“.

Geschäftsmodell mit Kontroverse?

Was besonders überrascht: Trotz der öffentlich dokumentierten verbalen Entgleisungen bleibt der wirtschaftliche Erfolg des Lokals ungebrochen. Neben dem Spalladium erreichen auch andere führende Restaurants in Pirovac wie die Konoba Vesela ähnlich gute Bewertungen, was auf ein insgesamt hohes kulinarisches Niveau in der Ortschaft hindeutet. Dennoch scheint es, als hätten die Betreiber einen Weg gefunden, mit ihrer kontroversen Kommunikationsstrategie zu punkten – oder zumindest ohne größere wirtschaftliche Einbußen davonzukommen.

📍 Ort des Geschehens