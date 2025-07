Gourmet-Triumph: Kroatien erobert mit Spitzenköchen die Michelin-Welt

Kroatiens kulinarischer Aufstieg setzt sich fort: Mit zwei neuen Sternerestaurants in Split und Rovinj festigt das Adrialand seinen Platz auf der internationalen Gourmetkarte.

Kroatiens Gastronomie erhält internationale Anerkennung: Der aktuelle Guide Michelin hat zwei neue Restaurants mit einem Stern ausgezeichnet. Das Krug in Split und das Cap Aureo in Rovinj steigen damit in den erlesenen Kreis der Sterneküche auf. Das Agli Amici in Rovinj konnte seine zwei Sterne erfolgreich verteidigen. Zehn weitere Betriebe behielten ihre Auszeichnung: Dubravkin put in Zagreb, Pelegrini in Sibenik, 360 in Dubrovnik, Monte in Rovinj, Noel in Zagreb, Boskinac in Novalja, LD Restaurant auf Korcula, Nebo in Rijeka, Alfred Keller in Mali Losinj und Korak in Jastrebarsko. Insgesamt schmücken sich nun zwölf kroatische Gastronomiebetriebe mit der prestigeträchtigen Auszeichnung.

Tourismusminister Tonci Glavina zeigte sich erfreut über die Auszeichnungen: „Eine weitere Ausgabe des Michelin-Guide bestätigt die Qualität der kroatischen Gastronomie und die Exzellenz unserer Köchinnen und Köche, die weltweit Anerkennung genießen.“ Das kroatische Wein- und Gastronomieangebot ist ein unverzichtbarer Bestandteil unseres gesamten touristischen Angebots, denn genau das trägt zum Gesamterlebnis unseres Landes für jeden Gast bei, zu unserer Authentizität und unserem kulinarischen Reichtum.“ Der Minister gratulierte allen ausgezeichneten Betrieben, die Kroatien erneut als Land der Spitzengastronomie positioniert hätten.

Touristische Bedeutung

Kristjan Stanicic, Direktor der Kroatischen Zentrale für Tourismus, betonte die Bedeutung dieser Auszeichnungen: „Dies ist eine weitere bedeutende Anerkennung der kroatischen Gastronomie und zugleich ein Beweis für die kontinuierliche Steigerung von Qualität, Authentizität und Kreativität auf der heimischen Kulinarikszene. Die Michaelin-Auswahl ist ein wichtiger Indikator für die internationale Anerkennung unseres Angebots.“ Er unterstrich, dass hochwertige Gastronomie zunehmend ein entscheidendes Motiv für Reisende darstelle und gleichzeitig Teil der kroatischen Identität als Land mit reicher, qualitativ hochwertiger und nachhaltiger kulinarischer Tradition sei.

Besondere Auszeichnungen erhielten drei Restaurants für ihre nachhaltige und umweltfreundliche Gastronomie: Zinfandel’s in Zagreb, Konoba Mate auf Korcula und Korak in Jastrebarsko führen weiterhin den „Grünen Stern“. Gabriela Filca vom Restaurant Nebo wurde mit dem Sonderpreis für junge Köchinnen und Köche geehrt, während Vera Korak vom Restaurant Korak für herausragende Servicequalität ausgezeichnet wurde. Den Sommelier-Preis sicherte sich Dinko Lozica vom LD Restaurant.

Kulinarische Evolution

Kroatien hat sich längst von seinem Image als Land der einfachen Küche emanzipiert. Während Urlauber nach wie vor traditionelle Gerichte wie gebackene Calamari, Cevapcici, Raznjici und Pljeskavica schätzen, hat sich das Adrialand mittlerweile als Destination für anspruchsvolle Feinschmecker etabliert. Die wachsende Zahl an Michelin-Sternen unterstreicht die kulinarische Evolution des Landes, das nun auch verwöhnte Gourmetgaumen zu begeistern vermag.

Die neuen Sterne im Detail

Das Cap Aureo Signature Restaurant in Rovinj beeindruckt mit einem innovativen, überwiegend vegetarischen 20-Gänge-Menü, das saisonale und regionale Zutaten in den Mittelpunkt stellt. Die Location bietet Gästen ein exquisites kulinarisches Erlebnis mit atemberaubendem Blick auf die Altstadt und den Hafen von Rovinj. Die offene Küche gewährt Einblicke in die Zubereitung der Gerichte, während eine sorgfältig kuratierte Weinkarte mit kroatischen und internationalen Spitzenweinen das Gourmeterlebnis abrundet.

Das Krug Restaurant in Split wurde 2025 erstmals mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet und bringt die zweitgrößte Stadt Kroatiens damit erstmals auf die internationale Gourmetkarte. Die Küche setzt auf kreative Degustationsmenüs mit lokalen Zutaten. Sowohl Gäste als auch Kritiker loben besonders das persönliche Ambiente und die exzellente Weinbegleitung, die perfekt auf die innovativen Kreationen abgestimmt ist. Das Krug etabliert sich damit als neuer kulinarischer Anziehungspunkt für Feinschmecker an der dalmatinischen Küste.

Das Adrialand hat sich mittlerweile als Destination für anspruchsvolle Feinschmecker etabliert.