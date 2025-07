Falstaff kürt Elite-Restaurants: Diese kroatische Perle bleibt unschlagbar

Kroatiens kulinarische Elite ist gekürt: Das Restaurant Agli Amici in Rovinj verteidigt seinen Spitzenplatz im Falstaff-Ranking mit beeindruckenden 96 Punkten.

Das renommierte Gastronomie-Magazin Falstaff hat in Kooperation mit der Kroatischen Tourismuszentrale seinen jährlichen Restaurantführer für Kroatien veröffentlicht. Die begehrte Bestenliste, die von Feinschmeckern stets mit Spannung erwartet wird, basiert auf den Bewertungen der Leserschaft des deutschsprachigen Gourmet-Portals, das neben der österreichischen auch deutsche und schweizerische Ausgaben umfasst.

An der Spitze der Rangliste steht erneut das Restaurant Agli Amici in Rovinj, das als erstes kroatisches Lokal mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet wurde und beeindruckende 96 Punkte erreichte. Knapp dahinter folgt mit 95 Punkten das mit einem Michelin-Stern dekorierte Pelegrini in Sibenik sowie das Lemongarden im Inselort Sutivan auf Brac, das ebenfalls 95 Punkte erhielt.

Spitzenrestaurants Kroatiens

Mit jeweils 94 Punkten wurden das Restaurant 360 in Dubrovnik und das Draga di Lovrana ausgezeichnet, wobei letzteres im Vorjahr freiwillig auf seinen Michelin-Stern verzichtet hatte. Die gleiche Punktzahl erreichten auch das Monte und Cave Lab by Monte in Rovinj sowie das im Hotel Esplanade in Zagreb beheimatete Zinfandel’s.

Die Top-30-Liste umfasst weitere kulinarische Hochburgen wie das Vapor in Dubrovnik, das Noel in Zagreb und das Nebo in Rijeka, die allesamt mit 93 Punkten bewertet wurden. Auch das Cap Aureo in Rovinj, die Konoba Zijavica in Moscenička Draga, das Martinis Marchi in Grohote sowie das Restaurant Mediterraneo in Rovinj erhielten diese hohe Bewertung.

Regionale Vielfalt

Mit 92 Punkten folgen etablierte Adressen wie Damir&Ornella in Novigrad, Boskinac in Novalja und das LD Restaurant auf Korcula. Die Liste wird komplettiert durch weitere exzellente Lokale wie das Ariston in Opatija, das Dubrovnik in der gleichnamigen Stadt sowie das San Rocco in Brtonigla, die ebenfalls mit 92 Punkten bewertet wurden.

Auch das Boba auf Murter, das Korak in Jastrebarsko, das Above 5 in Dubrovnik, das Luciano San Canzian in Buje und das Menghetti in Bale erreichten diese Punktzahl.

Mit 91 Punkten schließen das Bugenvila in Cavtat, das Nautika in Dubrovnik, das Dubravkin put in Zagreb und das Kadena in Split die prestigeträchtige Rangliste ab.