Discount-Riese Action: Kroatiens Handel zittert vor dem Preisbrecher

Ein neuer Preisbrecher betritt die Bühne: Der niederländische Discounter Action plant seine Expansion nach Kroatien – mit einem Konzept, das etablierte Händler ins Schwitzen bringen könnte.

In einer Zeit steigender Preise und anhaltender Inflation in Kroatien kündigt sich ein neuer Marktteilnehmer an: Die niederländische Handelskette Action plant ihre Expansion nach Kroatien und Slowenien für das kommende Jahr. Der Einzelhändler, der als „echter Discounter“ gilt, könnte bestehenden Geschäften erhebliche Konkurrenz machen.

„Action ist eine niederländische Handelskette, die ursprünglich von drei privaten Eigentümern gegründet wurde und heute zu 80 Prozent einem britischen Investmentfonds gehört. Das Unternehmen betreibt über 3.000 Filialen in ganz Westeuropa und richtet seinen Expansionskurs nun auf Mittel- und Osteuropa“, erläutert Unternehmensberater Drago Munjiza.

Wie Munjiza weiter ausführt, hat Action bereits Standorte in Polen, Tschechien, der Slowakei und Rumänien eröffnet. „Sie kommen mit beträchtlichem Kapital nach Kroatien und verfolgen meiner Einschätzung nach langfristige Ziele“, betont der Experte.

Echter Preisbrecher

Im Gegensatz zu anderen Ketten positioniert sich Action konsequent im Discount-Segment: „Früher haben wir auch Kaufland und Lidl als Discounter bezeichnet, doch heute erfüllen eigentlich nur noch Aldi und Hofer diese Definition vollständig. Action gilt als regelrechter ‚Preisbrecher‘ – sie reduzieren bestimmte Serviceleistungen, arbeiten mit schlanker Personalstruktur, verzichten auf klassische Werbekampagnen und können dadurch effizienter wirtschaften und ihre Kosten deutlich senken“, erklärt Munjiza.

Das Besondere am Action-Konzept zeigt sich in der Sortimentsgestaltung: Rund 80 Prozent des Angebots entfallen auf Haushaltsartikel und Non-Food-Produkte, während der Rest aus haltbaren Lebensmitteln besteht, wie die Tageszeitung „Vecernji“ berichtet. „Ihr größter Nachteil liegt darin, dass sie kein ‚One-Stop-Shop‘ sind – für den täglichen Bedarf an frischen Lebensmitteln muss man weiterhin andere Geschäfte aufsuchen. Für Produkte, die man seltener kauft oder die längere Zeit haltbar sind, bietet Action jedoch eine äußerst attraktive Alternative“, so Munjiza.

Expansionspläne 2025

Laut dem aktuellen Quartalsbericht von Action wird das Filialnetz von derzeit 3.000 Geschäften in 13 Ländern bis Jahresende zunächst um Rumänien erweitert.

Bevor im nächsten Schritt Kroatien und Slowenien folgen werden.

Beeindruckende Wachstumszahlen

Die Expansion der Handelskette basiert auf soliden Finanzzahlen: Action verzeichnete 2024 einen Umsatzsprung von 22 Prozent auf 13,8 Milliarden Euro. Der operative Gewinn stieg im selben Zeitraum sogar um 29 Prozent, was die Effizienz des Geschäftsmodells unterstreicht. Nach aktuellen Informationen zielt das Unternehmen auf einen Markteintritt in Kroatien und Slowenien im Jahr 2026.

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor des Unternehmens ist die enorme Kundenfrequenz – wöchentlich besuchen durchschnittlich 18,7 Millionen Menschen die Action-Filialen in Europa. Das Sortimentskonzept setzt auf Überraschungseffekte: Von rund 6.000 angebotenen Produkten wird etwa die Hälfte regelmäßig ausgetauscht, was Kunden zu häufigeren Besuchen motiviert.

Mit seiner aggressiven Wachstumsstrategie plant Action, im Jahr 2025 mindestens eine neue Filiale pro Tag zu eröffnen – ein ambitioniertes Ziel, das die Expansion in neue Märkte wie Kroatien untermauert und den Wettbewerbsdruck auf etablierte Handelsunternehmen weiter erhöhen dürfte.