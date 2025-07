Nach Dating-App-Treffen: 14-Jährige von vier Männern vergewaltigt

Ein 14-jähriges Mädchen wurde in Attika, einer Region in Griechenland, Opfer einer brutalen Gruppenvergewaltigung durch vier Männer. Das Mädchen hatte einen der Täter zuvor über eine Dating-App kennengelernt und sich mit ihm getroffen.

Nach den bisherigen Ermittlungen der griechischen Polizei nahm der Mann die Minderjährige zunächst mit seinem Wagen zu sich nach Hause. Dort erschienen kurz darauf sein Bruder sowie zwei weitere Personen. Gemeinsam vergingen sich die vier Männer an dem Mädchen. Nach der Tat ließen die Täter die 14-Jährige gehen, woraufhin diese umgehend ihre Familie kontaktierte.

⇢ Gewalt gegen Kinder in Kriegsgebieten explodiert – UN schlägt Alarm



Polizeiliche Ermittlungen

Die Behörden konnten bislang zwei Tatverdächtige festnehmen. Das Opfer befindet sich in äußerst kritischem Zustand im Spital. Die medizinische Untersuchung bestätigte zweifelsfrei, dass die Minderjährige sexuell missbraucht wurde – die Ärzte sicherten entsprechende Beweise und Spuren am Körper des Mädchens. Die Ermittler arbeiten mit Hochdruck an der Identifizierung aller beteiligten Täter.

Wie das griechische Nachrichtenportal Prototema berichtet, hatte sich das Mädchen am gestrigen Abend mit einem der Männer verabredet, der sie anschließend in seine Wohnung brachte, wo er gemeinsam mit drei weiteren Männern die Vergewaltigung beging.

Sicherheitshinweise für Jugendliche

Expertinnen und Experten für Internetsicherheit warnen immer wieder vor den besonderen Risiken von Dating-Apps für Minderjährige. Die meisten Plattformen haben zwar Altersbeschränkungen, doch diese lassen sich oft leicht umgehen. Für den Schutz junger Menschen ist daher sowohl Prävention als auch Aufklärung entscheidend.

Eltern sollten mit ihren Kindern offen über die Gefahren des Online-Datings sprechen und klare Sicherheitsregeln vereinbaren. Dazu gehört, niemals alleine zu einem ersten Treffen zu gehen, immer in der Öffentlichkeit zu bleiben und Vertrauenspersonen über den genauen Treffpunkt zu informieren. Zudem sollten Jugendliche keine persönlichen Informationen wie Adresse oder Schule preisgeben, bevor sie ihr Gegenüber sehr gut kennen.

📍 Ort des Geschehens