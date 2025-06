Gewalt gegen Kinder in Kriegsgebieten explodiert – UN schlägt Alarm

Kinder in Kriegsgebieten werden immer häufiger zu Opfern – die Gewalt gegen die Jüngsten nahm um 25 Prozent zu. Besonders sexuelle Übergriffe erreichen erschreckende Ausmaße.

Die Zahl der dokumentierten Gewaltvorfälle gegen Kinder in Konfliktgebieten ist im vergangenen Jahr um 25 Prozent gestiegen. Besonders alarmierend entwickelten sich Angriffe auf Schulen, die um 44 Prozent zunahmen, während Fälle sexueller Gewalt gegen Minderjährige um 35 Prozent anstiegen.

Insgesamt wurden 41.370 Vorfälle bestätigt, davon allein 4.856 im Gazastreifen, die überwiegend israelischen Sicherheitskräften zugeschrieben werden. Diese umfassen Tötungen, Verletzungen sowie die Verweigerung von Genehmigungen für medizinische Behandlungen. In 22 dokumentierten Fällen setzten israelische Streitkräfte palästinensische Jungen als menschliche Schutzschilde ein.

Auch in anderen Konfliktregionen verschlechterte sich die Lage dramatisch. In der Demokratischen Republik Kongo wurden mehr als 4.000 Vorfälle registriert, wobei über die Hälfte der Fälle die Zwangsrekrutierung von Kindern durch bewaffnete Gruppen betraf. Zudem nahm sexuelle Gewalt gegen Minderjährige erheblich zu – fast 2.000 Fälle wurden dokumentiert.

Sexuelle Gewalt

Besonders erschreckend ist die Situation in Haiti, wo mehr als ein Viertel aller weltweit erfassten Fälle sexueller Gewalt gegen Kinder registriert wurden, darunter 406 Vergewaltigungen und 160 Gruppenvergewaltigungen. In Nigeria wurden 419 Fälle sexueller Gewalt dokumentiert, in der Demokratischen Republik Kongo 358 und in Somalia 267.

Der Bericht zeigt sich besonders besorgt über den drastischen Anstieg von Gruppenvergewaltigungen und Entführungen von Mädchen zum Zweck sexueller Versklavung.

Nach aktuellen UNICEF-Daten stieg die Zahl der gemeldeten Fälle sexualisierter Gewalt gegen Kinder in Haiti im Jahr 2024 um 1.000 Prozent. Besonders gefährdet sind dabei Mädchen und Kinder mit Behinderungen, die einem erhöhten Risiko für schwere Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt sind.

Dringender Handlungsbedarf

„Dies muss als Weckruf dienen. Wir befinden uns an einem Punkt ohne Wiederkehr„, warnt Virginia Gamba, Sonderbeauftragte des UN-Generalsekretärs für Kinder und bewaffnete Konflikte. „Anstatt den besonderen Schutz anzuerkennen, der Kindern zusteht, ignorieren Regierungen und bewaffnete Gruppen weltweit offen das internationale Recht, das ein Kind als jede Person unter 18 Jahren definiert.“

Helen Pattinson, Geschäftsführerin von War Child UK (britische Kinderhilfsorganisation für Kriegsgebiete), betont die Dringlichkeit der Lage: „Die Normalisierung dieses Ausmaßes an Gewalt gegen Kinder bedeutet, den Abbau unserer kollektiven Menschlichkeit zu akzeptieren. Das Alarmniveau ist beispiellos. Regierungen müssen sofort handeln.“

Inger Ashing von Save the Children International fordert, sexuelle Gewalt „mit dem gleichen Ernst zu behandeln wie Waffen und Bomben“. Sie warnt: „Sexuelle Gewalt gegen Kinder in Konflikten ist ein Verbrechen, das einst im Schatten stattfand, jetzt aber zunehmend als offene Kriegstaktik eingesetzt wird.“

Der Bericht kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Zahl der von Konflikten betroffenen Kinder einen historischen Höchststand erreicht hat. Nach Angaben der Vereinten Nationen leben derzeit rund 473 Millionen Kinder in Kriegs- und Krisengebieten – fast 19 Prozent aller Kinder weltweit. Diese Minderjährigen sind einem deutlich höheren Risiko ausgesetzt, Opfer von Gewalt, Vertreibung und Mangelernährung zu werden oder keinen Zugang zu Bildung und medizinischer Versorgung zu haben.