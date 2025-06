Im weltgrößten Bordell strömen täglich 3.000 Männer für nur 2 Euro

Für zwei Euro verkaufen Frauen in Daulatdia ihren Körper, während ihre Kinder zusehen müssen. Das Bordell-Dorf in Bangladesch ist ein Ort ohne Ausweg.

In Daulatdia, einem Dorf in Bangladesch, spielt sich eine humanitäre Tragödie ab, die im 21. Jahrhundert kaum vorstellbar scheint. Mehr als 1.500 Frauen und Mädchen bieten hier täglich sexuelle Dienstleistungen für rund 3.000 Männer an – für gerade einmal zwei Euro pro Kunde.

Dieses Dorf beherbergt eines der größten legalen Bordelle weltweit. Viele der Betroffenen wurden entführt, von ihren eigenen Familien verkauft oder durch falsche Versprechungen in die Zwangsprostitution gelockt.

„Wir wollen einfach nur spielen. Wir würden uns wünschen, dass jemand einen anderen Ort für uns findet, irgendwo draußen, wo wir leben können“, sagt eines der Mädchen, deren Kindheit und Zukunft in diesem System zerbrochen ist.

Die geografische Lage macht Daulatdia zu einem regelrechten Knotenpunkt der Ausbeutung: Direkt am Fluss Padma gelegen, neben einem Bahnhof und einem Hafen, ist das Dorf ein bequemer Zwischenstopp für LKW-Fahrer und Reisende. „Wenn meine Frau das herausfinden würde, würde sie mich umbringen“, gesteht einer der Freier in einer ARTE-Dokumentation.

Das Ortsbild ist geprägt von ärmlichen Wellblechhütten, verwinkelten Gassen, verschmutzten Abwasserkanälen und kleinen Geschäften. Die gesamte Dorfgemeinschaft hat sich um das Bordell herum entwickelt – mit stillschweigender Duldung der Behörden, die den systematischen Missbrauch seit Jahren ignorieren.

Mit erschreckender Gleichgültigkeit berichtet ein LKW-Fahrer lachend: „Es gibt junge und alte. Von zehn bis vierzig Jahren. Die Preise variieren. Von 60 Cent bis 10 Euro.“

Teufelskreis der Abhängigkeit

Für die Mädchen, die nach Daulatdia verschleppt werden, beginnt ein Teufelskreis der Abhängigkeit. Sie schulden meist einer „Madam“ zwischen 200 und 300 Dollar, die sie quasi als Eigentum betrachtet und festhält, bis die Schulden beglichen sind. Doch selbst nach der Rückzahlung gibt es kaum einen Ausweg aus der Prostitution – der einzige Unterschied: Sie stehen dann nicht mehr unter formeller Kontrolle.

Eine der Frauen schildert ihre traumatische Kindheitserfahrung: „Ich war acht Jahre alt, als sie mich hierher brachten. Eine Frau gab mir zwei Schokoladen. Wir gingen durch die Vordertür hinein, und sie ging durch die Hintertür hinaus. Sie verkaufte mich. Sie ließen mich nicht gehen. Ich war verängstigt.“

Heute hat diese Frau selbst Kinder und träumt noch immer von einem anderen Leben: „Wenn ich sie sehen würde, würde ich ihr nichts sagen. Ich würde ihr einfach so viel Geld geben, wie sie verlangt. Nur damit sie mich vor die Schule zurückbringt. Von dort aus würde ich selbst zurechtkommen.“

In Daulatdia leben etwa 1.000 Kinder, die meisten von ihnen in denselben Räumen, in denen ihre Mütter der Prostitution nachgehen. Eine Mutter beschreibt die verzweifelte Situation: „Wir müssen Kunden vor ihren Augen empfangen. Wir müssen überleben, sie zur Schule schicken, ihnen zu essen geben. Wie sonst?“

Die männlichen Besucher zeigen keinerlei Reue oder moralische Bedenken. „Ich komme her, um mich zu entspannen. Ich arbeite hart und hier ruhe ich mich aus. Ich nehme die, die mir gefällt. Nicht zu hell, nicht zu dunkel – mittendrin. Ich fühle mich nicht schlecht. Ich habe nur Spaß. Jeder sollte genießen“, erklärt ein Freier unverblümt.

Würde im Tod verweigert

Obwohl Sexarbeit in Bangladesch legal ist, allerdings nur in registrierten Bordellen, arbeitet die Mehrheit der Frauen und Mädchen auf der Straße oder in privaten Unterkünften. Dies setzt sie zusätzlichen Gefahren durch Polizeigewalt, körperliche Übergriffe und Krankheiten aus.

In Daulatdia endet die Würdelosigkeit nicht einmal mit dem Tod. Eine ältere Frau, die seit fünf Jahrzehnten dort lebt, berichtet, wie sie drei drogenabhängige Männer bezahlen musste, um das totgeborene Baby ihrer Nachbarin zu bestatten: „Nur sie waren bereit, es anzufassen. Ich habe sie angefleht.“

In der Vergangenheit wurden die Leichen einfach in den Fluss geworfen, da die Bewohner umliegender Dörfer die Bestattung auf ihren Friedhöfen verweigerten.

Organisationen wie Amnesty International und lokale Hilfswerke versuchen seit Jahren, auf den systematischen Missbrauch und die unmenschlichen Lebensbedingungen in diesem Dorf aufmerksam zu machen. Erst kürzlich veröffentlichte Amnesty einen Appell: „An die Frauen von Daulatdia: Wir werden nicht länger schweigen. Es ist Zeit, diesen Ort zu schließen und richtige Häuser und sichere Arbeitsplätze für Frauen zu schaffen.“

Doch die Behörden verharren weiterhin in Untätigkeit.

Und so wächst eine neue Generation von Kindern in Räumen voller Leid heran, Zeugen derselben Szenen, die ihre Mütter vor 10, 20 oder 30 Jahren erleben mussten, wie die ARTE-Dokumentation zeigt.