Asfinag warnt: 35.000 Fahrzeuge täglich – Tauernautobahn am Limit

Aufatmen für Reisende auf der Tauernautobahn: Nach umfangreichen Tunnelsanierungen rollt der Verkehr bald wieder ungehindert – trotz stetig wachsender Belastung der wichtigen Nord-Süd-Route.

In sechs Tagen können Autofahrer wieder ungehindert durch sämtliche Tunnel der A10 fahren. Diese Maßnahme soll vor allem während der Hauptreisezeiten und an Wochenenden für eine deutliche Entlastung sorgen und Staubildungen minimieren. Die Asfinag überwacht mit einem engmaschigen Netz aus mehreren hundert Messstationen das Verkehrsaufkommen auf Österreichs Autobahnen und Schnellstraßen. Die Daten der Tauernautobahn zeigen dabei eine eindeutige Entwicklung: Der Verkehr nimmt kontinuierlich zu.

Steigende Verkehrszahlen

Die Messungen aus dem vergangenen Jahr belegen, dass täglich durchschnittlich 35.000 Fahrzeuge die A10 nutzen – ein Anstieg von 15 Prozent gegenüber 2013. Besonders markant fällt die Zunahme bei Lastkraftwagen aus, deren Anzahl innerhalb eines Jahrzehnts um rund 30 Prozent gewachsen ist. Diese Entwicklung stellt erhöhte Anforderungen an die Straßeninfrastruktur.

Die Asfinag betont: „Die A10 ist eine der wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen in Österreich. Sie ist aber auch eine der am stärksten belasteten Autobahnen.“

Die steigenden Verkehrszahlen machten umfassende Sanierungs- und Erweiterungsarbeiten an den Tunnelanlagen unumgänglich. In den zurückliegenden Jahren wurden grundlegende Modernisierungen am Ofenauer, Hiefler und Werfen-Tunnel durchgeführt, teilweise verbunden mit Kapazitätserweiterungen.

Die Verkehrsprognosen der Asfinag deuten darauf hin, dass bis 2030 mit einem weiteren Anstieg des täglichen Verkehrsaufkommens auf der A10 um zehn bis 15 Prozent zu rechnen ist.

Die Generalsanierung wird planmäßig Ende Juni 2025 abgeschlossen, wodurch die Strecke zwischen Golling und Werfen wieder uneingeschränkt befahrbar wird. Neben der Modernisierung der baulichen Substanz und Sicherheitstechnik hat die Asfinag auch Fluchtwege verbreitert und neue Überwachungssysteme installiert, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

Infrastrukturausbau geplant

Angesichts dieser Prognosen arbeitet die Autobahngesellschaft bereits an weiteren Infrastrukturverbesserungen. Dazu zählen zusätzliche Pannenbuchten, modernisierte Leitsysteme und eine optimierte Verkehrsüberwachung. Die Asfinag unterstreicht die Notwendigkeit dieser Maßnahmen: „Wir müssen die Infrastruktur kontinuierlich an die steigenden Anforderungen anpassen.“

Nur durch diese vorausschauende Planung könne langfristig sowohl die Sicherheit als auch die Leistungsfähigkeit der Autobahn gewährleistet werden.

Trotz aller Anstrengungen zeigen die Erfahrungen der vergangenen Jahre, dass es insbesondere an Reisetagen weiterhin zu erheblichen Verzögerungen und Ausweichverkehr kommen kann. Die Asfinag plant bereits weitere Sanierungen und Ausbauten in den nächsten Jahren.

Im Vergleich zu anderen europäischen Transitrouten wie dem Brennerkorridor, wo neben Infrastrukturmaßnahmen auch auf Lkw-Kontingente, digitale Verkehrslenkung und temporäre Fahrverbote gesetzt wird, konzentriert sich die Tauernautobahn bisher vorrangig auf bauliche Verbesserungen.